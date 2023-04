V Rusku zadržaný novinár chcel písať o vagnerovcoch a postojoch Rusov

Washington 2. apríla (TASR) - Americký novinár zadržaný v Rusku pre obvinenia zo špionáže sa možno pokúšal napísať reportáž o žoldnierskej Vagnerovej skupine a hovoriť so zamestnancami jedného z najväčších závodov na výrobu tankov v Rusku.



Pre americkú televíziu NBC News to uviedol ruský novinár Dmitrij Kolezev oboznámený s plánmi zadržaného Evana Gershkovicha, informuje TASR.



Kolezev dodal, že Gershkovich mal pocit, že počas pracovnej cesty ho v Jekaterinburgu sledovali agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Zažil to aj počas služobnej cesty v meste Perm.



Niektorí z agentov údajne zaznamenávali pohyb novinára na kameru a vyvíjali aj nátlak na ľudí, ktoré kontaktoval ako zdroje informácií.



FSB vo vyhlásení k prípadu z tohto týždňa uviedla, že Gershkovich, "konajúc podľa pokynov americkej strany, zbieral informácie o aktivitách jedného z podnikov ruského vojensko-priemyselného komplexu."



Údajne to boli informácie, ktoré sú predmetom štátneho tajomstva. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na brífingu vyhlásil, že americký novinár bol prichytený pri čine.



FSB neposkytla žiadne dôkazy ani ďalšie podrobnosti o tom, kedy bol Gershkovich zadržaný. Neskôr bol predvedený na súd v Moskve a bol aj formálne zatknutý. Súd nariadil, že Gershkovich bude vo väzbe do 29. mája. Novinár obvinenie zo špionáže odmieta.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová označila obvinenia voči Gershkovichovi za "smiešne". Informovala, že ministerstvo zahraničných vecí je v kontakte s denníkom WSJ i novinárovou rodinou.



Denník WSJ vo svojom úvodníku obvinil ruskú vládu, že vzala Gershkovicha ako rukojemníka. Obvinenie zo špionáže označil za "pochybné už na prvý pohľad" a za "vykalkulovanú provokáciu s cieľom zahanbiť USA a zastrašiť zahraničných novinárov, ktorí stále pracujú v Rusku".



NBC News oslovila denník The Wall Street Journal so žiadosťou o komentár, ale noviny zatiaľ neposkytli ďalšie podrobnosti o Gershkovichovom pôsobení v Jekaterinburgu.



Americký reportér plynule hovorí po rusky, v minulosti pracoval ako redaktor agentúry AFP v Moskve a pre spravodajský portál The Moscow Times v anglickom jazyku. Jeho rodina emigrovala z Ruska do USA v čase, keď bol ešte dieťa.



Ak bude Gershkovich usvedčený z trestného činu špionáže, hrozí mu až 20 rokov väzenia.