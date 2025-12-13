< sekcia Zahraničie
V Rusku zahynuli dvaja ľudia pri útoku ukrajinského dronu
Autor TASR
Moskva 13. decembra (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli pri útoku ukrajinského dronu na ruské priemyselné mesto Saratov na pravom brehu rieky Volga, uviedli v sobotu miestne úrady. TASR o tom píše pdľa agentúr DPA a AP.
Pri útoku bolo zasiahnutých niekoľko bytov v obytnom dome, uviedol guvernér Roman Busargin na Telegrame a vyjadril sústrasť rodinám zosnulých. Pre postihnutých obyvateľov bolo zabezpečené núdzové ubytovanie a štát uhradí náklady na opravu ich domov, uviedol.
Saratov sa stal niekoľkokrát cieľom útokov dronov v posledných mesiacoch, keďže Ukrajina sa snaží čo najviac vyradiť z činnosti zariadenia ropného priemyslu v Rusku. Objavili sa aj správy o ukrajinských útokoch v iných regiónoch počas noci.
Podľa ministerstva obrany v Moskve armáda zničila celkovo 41 ukrajinských dronov. Tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť.
Na Ukrajine boli v sobotu bez elektriny časti Chersonskej oblasti vrátane mesta Cherson po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru, uviedol regionálny šéf Oleksandr Prokudin.
Kyjev a jeho západní spojenci tvrdia, že Rusko sa snaží ochromiť ukrajinskú energetickú sieť a odoprieť civilistom prístup k teplu, svetlu a tečúcej vode už štvrtú zimu po sebe. Ukrajinskí predstavitelia to nazývajú využívaním chladu ako zbrane.
V ruskej Voronežskej oblasti zasiahli trosky zostreleného dronu továreň, ktorá musela dočasne pozastaviť prevádzku, uviedol guvernér Alexander Gusev. Pri incidente nedošlo k žiadnym zraneniam, ale neuviedol výrobný program továrne.
Okrem ropného priemyslu Kyjev v snahe odraziť inváziu, ktorú spustila Moskva v roku 2022, opakovane útočí aj na zbrojárske továrne. Rozsah škôd a počet obetí sú zvyčajne výrazne nižšie ako pravidelné masívne ruské letecké útoky na Ukrajine.
Napriek diplomatickému úsiliu pod vedením Spojených štátov v posledných týždňoch stále neexistuje dohoda o podmienkach ukončenia vojny. Poradca Kremľa Jurij Ušakov v piatok povedal, že ruská polícia a Národná garda zostanú vo východoukrajinskom Donbase a budú dohliadať na tento priemyselne bohatý región, aj keď mierové urovnanie ukončí vojnu Ruska na Ukrajine.
