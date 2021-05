V Rusku zaregistrovali proticovidovú vakcínu Sputnik Light

Moskva 6. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zdravotníctva zaregistrovalo jednodávkovú vakcínu Sputnik Light. Vo svojom tlačovom vyhlásení o tom vo štvrtok informoval Ruský fond priamych investícii (RFPI).



RFPI, ktorý sa podieľal na financovaní vakcíny, dodal, že Sputnik Light "preukázal 79,4-percentnú účinnosť". Zároveň pripomenul, že účinnosť vakcíny Sputnik V, podávanej v dvoch dávkach, je 91,6-percentná. Ubezpečil, že po imunizácii Sputnikom Light neboli zaregistrované žiadne závažné nežiaduce účinky.



RFPI dodal, že tieto výsledky vychádzajú z "údajov získaných v 28. deň po podaní injekcie v rámci ruského programu masového očkovania, a to v čase medzi 5. decembrom 2020 a 15. aprílom 2021".



"Cena jednej dávky vakcíny Sputnik Light na zahraničných trhoch bude menej ako 10 dolárov," uvádza sa v správe RFPI.



Túto vakcínu je možné skladovať pri teplote 2 až 8 stupňov Celzia, čo zjednodušuje logistiku, dodal RFPI.



RFPI vo svojom vyhlásení vyjadril presvedčenie, že "schéma aplikácie v jednej dávke umožní v krátkom čase imunizovať veľa ľudí" v nepriaznivej epidemiologickej situácii.



Sputnik Light sa bude používať pre ľudí vo veku od 18 do 60 rokov.



Ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová vo štvrtok na rokovaní s prezidentom Vladimirom Putinom uviedla, že táto vakcína sa začne používať, keď prejde registračnou procedúrou a schválením federálnymi úradmi.



Agentúra Interfax vo štvrtok informovala, že Sputnik Light sa bežne začne používať 1. januára budúceho roku.



Sputnik Light je štvrtá v Rusku registrovaná vakcína proti covidu. Predtým boli pre hromadné očkovanie povolené tri vakcíny domácej výroby: Sputnik V z Gamalejovho inštitútu, peptidová vakcína EpiVacCorona (EpiVakKorona) vyvinutá spoločnosťou Vektor a CoviVac (KoviVak) z Čumakovovho centra.



Ruská vakcína Sputnik V bola schválená na použitie vo viac ako 60 krajinách sveta. Súhlas na jej používanie však zatiaľ nevydala ani Európska agentúra pre lieky (EMA) a ani americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).



Niektoré západné krajiny sú opatrné, pokiaľ ide o Sputnik V, pretože sa obávajú, že Kremeľ by ho mohol použiť ako nástroj na presadzovanie svojich záujmov, uviedla agentúra AFP.



Rusko zaregistrovalo vakcínu Sputnik V vlani v auguste 2020 - ešte pred tým, ako prešla záverečnou, treťou, fázou klinických testov, čo vyvolalo medzinárodnú kritiku a pochybnosti niektorých odborníkov.



Následne odborný časopis The Lancet zverejnil štúdiu, podľa ktorej má ruská vakcína Sputnik V po podaní oboch dávok účinnosť 91,6 percenta pri zabránení symptomatickému priebehu koronavírusu.