V Rusku zaregistrovali tretiu vakcínu proti novému koronavírusu

Moskva 20. februára (TASR) - Ruské ministerstvo zdravotníctva zaregistrovalo v sobotu tretiu vakcínu proti novému koronavírusu domácej výroby. Ide o preparát CoviVac vyvinutý Federálnym vedeckým centrom pre výskum a vývoj imunobiologických prípravkov M.P. Čumakova Ruskej akadémie vied, informovala agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na oznámenie ruského premiéra Michaila Mišustina.



V Rusku doteraz vyvinuli dve vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2: Sputnik V (vrátane verzie Sputnik Light) je produktom Gamalejovho vedecko-výskumného inštitútu epidemiológie a mikrobiológie (NICEM), očkovacia látka EpiVacCorona pochádza z dielne Štátneho výskumného centra virológie a biotechnológie Vektor.



CoviVac patrí medzi celovirionové vakcíny. Takéto prípravky obsahujú buď umelo oslabené vírusy, ktoré nie sú schopné spôsobiť ochorenie, alebo už mŕtve (inaktivované) vírusy. Existujú celovirionové vakcíny proti chrípke, hepatitíde A, B či kliešťovej encefalitíde.



Prvých 120.000 dávok novej vakcíny by podľa Mišustina malo byť vyexpedovaných v polovici marca. Jej výrobca plánuje expandovať aj na zahraničné trhy.



Vakcína CoviVac má byť účinná aj proti novým variantom koronavírusu. Prvá fáza klinických testov sa spustila začiatkom októbra a počas nej neboli zaznamenané nežiaduce udalosti. Druhá fáza bude čoskoro ukončená, ďalšie testy sa uskutočnia na skupine 3000 dobrovoľníkov, píše RIA Novosti.



Výrobca odporúča aplikovať vakcínu zatiaľ pre osoby vo veku od 18 do 60 rokov. Indikácie môžu byť rozšírené po ukončení druhej fázy testov, na ktorej sa podieľajú aj dobrovoľníci nad 60 rokov a rovnako staré osoby so sprievodnými ochoreniami.