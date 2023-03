V Rusku zatkli opozičného politika Rojzmana,exprimátora Jekaterinburgu

Moskva 16. marca (TASR) — Ruská polícia vo štvrtok opäť zatkla Jevgenija Rojzmana, bývalého primátora Jekaterinburgu, ktorý je známym kritikom Kremľa aj ruskej invázie na Ukrajinu. Zverejnil totiž materiál, ktorý obsahoval zmienku o organizácii väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného, informuje agentúra AP.



Podľa AP je Rojzman jedným z mála predstaviteľov ruskej opozície vyvíjajúcich nejakú verejnú aktivitu, ktorí ešte neboli vo väzení alebo pod tlakom úradov neušli za hranice. Od vlaňajšieho augusta bol však už fakticky držaný v domácom väzení.



Rojzmana vlani istý čas v súvislosti s vojnou na Ukrajine držali vo väzbe pre podozrenia z "diskreditácie" ruskej armády. Po prepustení mu obmedzili pohyb natoľko, že to v podstate zodpovedalo domácemu väzeniu. Nemohol sa napríklad zúčastňovať na verejných podujatiach, opúšťať svoje bydlisko, používať internet, telefón a mail a komunikovať mohol iba so svojimi právnikmi, vyšetrovateľmi a blízkymi príbuznými.



Päťdesiatdeväťročný Rojzman bol primátorom štvrtého najväčšieho mesta Jekaterinburg, ktoré má 1,5 milióna obyvateľov, v rokoch 2013 - 2018. Predtým, v rokoch 2003 - 2007, bol poslancom Štátnej dumy.



Jeho vlaňajšie stíhanie súviselo s vyjadreniami odsudzujúcimi inváziu na susednú Ukrajinu. Pre takého výroky mu tiež opakovane udelili finančné pokuty. Rojzmana už predvlani odsúdili na deväť dní väzenia za to, že nabádal ľudí na účasť na protestoch na podporu Navaľného.



Najnovšie ho zatkli za to, že na jednej zo sociálnych sietí bol v spojitosti s Rojzmanom zverejnený materiál obsahujúci zmienku o organizácii Alexeja Navaľného, ktorej činnosť je v Rusku zakázaná pre údajný extrémizmus. Rojzman akékoľvek previnenie odmieta s tým, že sporný materiál nezverejnil on, ale jeden z jeho priaznivcov.



V prípade usvedčenia by mohol byť odsúdený na 15 dní väzenia a následne by voči nemu mohlo byť začaté ďalšie trestné stíhanie pre porušenie podmienok vlaňajšieho trestu obmedzujúcich slobodu Rojzmanovho pohybu a komunikácie.



Represie voči odporcom Kremľa sa pritvrdili po vlaňajšom vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. Popredný opozičný politik Iľja Jašin bol za údajnú diskreditáciu armády odsúdený na 8,5 roka väzenia, zatiaľ čo ďalší kritik Kremľa Vladimir Kara-Murza je za rovnaké obvinenia súdený a hrozí mu odňatie slobody na desať rokov.