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V Rusku zatkli zástupcu veliteľa vzdušno-kozmických síl
Európska únia uvalila naňho v roku 2022 sankcie za jeho zodpovednosť za ruské útoky na civilnú infraštruktúru na Ukrajine.
Autor TASR
Moskva 26. novembra (TASR) - Ruský vojenský súd v stredu nariadil zatknutie zástupcu veliteľa Vzdušno-kozmických síl (VKS) Ruskej federácie generálplukovníka Jurija Grechova. Vo štvrtok na to upozornil denník Kommersant, informuje TASR.
Podľa denníka o zatykač na Grechova požiadal Vojenský vyšetrovací výbor. Zdroje denníka ďalej uviedli, že 64-ročný generál je obvinený z prijatia úplatku „v mimoriadne vysokej výške“. Vyšetrovaním trestnej veci sa zaoberá Hlavné vojenské vyšetrovacie riaditeľstvo Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie. Na základe médií Grechov obvinenia poprel.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nekomentoval vo štvrtok zatknutie generála Grechova. „Bohužiaľ, nemám o tom žiadne informácie,“ povedal Peskov na tlačovej konferencii.
Grechov, ktorý slúži v armáde od roku 1979, je od roku 2021 zástupcom veliteľa ruských vzdušno-kozmických síl. Predtým pôsobil vo velení vzdušných síl a na rôznych veliteľských funkciách. Európska únia uvalila naňho v roku 2022 sankcie za jeho zodpovednosť za ruské útoky na civilnú infraštruktúru na Ukrajine.
Podľa denníka o zatykač na Grechova požiadal Vojenský vyšetrovací výbor. Zdroje denníka ďalej uviedli, že 64-ročný generál je obvinený z prijatia úplatku „v mimoriadne vysokej výške“. Vyšetrovaním trestnej veci sa zaoberá Hlavné vojenské vyšetrovacie riaditeľstvo Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie. Na základe médií Grechov obvinenia poprel.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nekomentoval vo štvrtok zatknutie generála Grechova. „Bohužiaľ, nemám o tom žiadne informácie,“ povedal Peskov na tlačovej konferencii.
Grechov, ktorý slúži v armáde od roku 1979, je od roku 2021 zástupcom veliteľa ruských vzdušno-kozmických síl. Predtým pôsobil vo velení vzdušných síl a na rôznych veliteľských funkciách. Európska únia uvalila naňho v roku 2022 sankcie za jeho zodpovednosť za ruské útoky na civilnú infraštruktúru na Ukrajine.