V Rusku zatýkajú prívržencov mládežníckej subkultúry Redan

Washington 2. marca (TASR) - Ruské bezpečnostné zložky od konca februára podnikajú záťahy proti členom nového mládežníckeho hnutia Redan, ktoré je inšpirované japonským anime seriálom Hunter x Hunter. Prívrženci tejto novej subkultúry minulý týždeň usporiadali v nákupných centrách v Moskve, Petrohrade a ďalších veľkých mestách v Rusku masové bitky. Polícia zadržala desiatky ich účastníkov, informoval na svojom webe spravodajský týždenník Newsweek.



Podľa medializovaných správ došlo k bitkám medzi členmi hnutia Redan a príslušníkmi ďalšej mládežníckej subkultúry - futbalovými ultras, ale aj s osobami neslovanského výzoru.



Hnutie Redan upútalo aj pozornosť Kremľa, čo podľa Newsweeku naznačuje, že jeho aktivity by mohli znepokojovať ruského prezidenta Vladimira Putina.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok povedal, že "je dôležité zastaviť (ich) nezákonné akcie". Hnutie Redan označil za pseudosubkultúru "so znamienkom mínus", ktorá neprináša pre ruskú mládež nič dobré.



Podobné incidenty hlásia aj z Bieloruska i z Ukrajiny, kde však tamojšie ministerstvo vnútra vyslovilo podozrenie, že ruské úrady sa túto subkultúru snažia rozšíriť medzi tínedžermi, aby takto destabilizovali situáciu na Ukrajine.



Podľa informácií zverejnených v aplikácii Telegram dostali moskovskí policajti 25. februára príkaz zatknúť všetkých tínedžerov, ktorí vykazujú znaky, že sú členmi hnutia Redan: majú dlhé tmavé vlasy, nosia oblečenie so symbolom pavúka a číslicou štyri a kárované nohavice.



Ruský sociálny antropológ Dmitrij Gromov pre stanbicu Rádio Sloboda (RFE/RL) tvrdí, že prívrženci hnutia sú pravdepodobne bežní fanúšikovia anime, nie príslušníci nejakej konkrétnej subkultúry.



Viacerí poslanci ruskej Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, sa obrátili na ministerstvo vnútra so žiadosťou, aby v zakázalo zverejňovať na internete materiály, v ktorých sa spomína "Redan". Vyslovili tiež podozrenie, že za činnosťou hnutia sú "predstavitelia nepriateľských krajín", ktorí sa takto snažia "destabilizovať situáciu prostredníctvom našej mládeže".