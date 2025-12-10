< sekcia Zahraničie
V Rusku znížili vek pre zloženie prísahy na získanie občianstva
Schválený návrh zákona si ešte vyžaduje schválenie hornej komory, Federálnej rady, a podpis prezidenta Vladimira Putina.
Autor TASR
Moskva 10. decembra (TASR) - Ruská Štátna duma v stredu schválila návrh zákona, ktorý znižuje vek pre zloženie povinnej prísahy vernosti na získanie ruského občianstva na 14 rokov. TASR o tom informuje podľa webu The Moscow Times.
Od roku 2017 sa od nových občanov vyžaduje, aby prisahali úctu k ruskej kultúre, histórii a tradíciám. Minimálny vek je 18 rokov.
Najnovšie zmeny a doplnenia ruského zákona o občianstve rušia platnosť udelenia občianstva, ak osoba odmietne zložiť prísahu alebo sa nedostaví na jej prednesenie do jedného roka od rozhodnutia úradov. Rozhodnutie o udelení ruského občianstva sa stáva neplatným aj v prípade, že žiadateľ zomrie pred zložením prísahy.
Ruskí poslanci v dolnej komore parlamentu uviedli, že nižšia veková hranica je potrebná na vštepenie „vlasteneckého ducha“ a zabezpečenie uvedomelejšieho záväzku k zákonu.
Schválený návrh zákona si ešte vyžaduje schválenie hornej komory, Federálnej rady, a podpis prezidenta Vladimira Putina.
Od roku 2017 sa od nových občanov vyžaduje, aby prisahali úctu k ruskej kultúre, histórii a tradíciám. Minimálny vek je 18 rokov.
Najnovšie zmeny a doplnenia ruského zákona o občianstve rušia platnosť udelenia občianstva, ak osoba odmietne zložiť prísahu alebo sa nedostaví na jej prednesenie do jedného roka od rozhodnutia úradov. Rozhodnutie o udelení ruského občianstva sa stáva neplatným aj v prípade, že žiadateľ zomrie pred zložením prísahy.
Ruskí poslanci v dolnej komore parlamentu uviedli, že nižšia veková hranica je potrebná na vštepenie „vlasteneckého ducha“ a zabezpečenie uvedomelejšieho záväzku k zákonu.
Schválený návrh zákona si ešte vyžaduje schválenie hornej komory, Federálnej rady, a podpis prezidenta Vladimira Putina.