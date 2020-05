V Rusku zomrel ľudskoprávny aktivista Sergej Mochnatkin

Moskva 29. mája (TASR) - Ruský disident, aktivista za ľudské práva, kritik súčasných pomerov a novinár Sergej Mochnatkin zomrel vo štvrtok vo veku 66 rokov. Na svojom konte na sociálnej sieti Facebook o tom informoval ruský novinár Viktor Šenderovič.



Mochnatkin bol od roku 2012 šéfom pobočky hnutia Za ľudské práva v meste Tver, napísala v piatok agentúra Interfax.



V roku 2010 bol odsúdený na dva a pol roka väzenia za použitie násilia proti príslušníkovi polície. Samotný Mochnatkin tvrdil, že k fyzickému konfliktu s policajtom došlo, keď sa zastával ženy, ktorá sa zúčastnila na protestnej demonštrácii. Po absolvovaní dvoch rokov trestu mu vtedajší prezident Dmitrij Medvedev udelil milosť.



V roku 2014 bol za podobné obvinenie odsúdený na 4,5 roka väzenia v pracovnom tábore s najvyšším stupňom stráženia.



V júni roku 2016 súd v meste Kotlas predĺžil Mochnatkinovi trest odňatia slobody o 11 mesiacov za urážku predstaviteľov vládnych úradov - trestné oznámenie naňho vtedy podali predstavitelia úradu väzenskej stráže. V marci roku 2017 bol Mochnatkin odsúdený na dva roky väzenia na základe obvinenia z dezorganizácie práce vo väzenskom tábore.



Na slobodu sa Mochnatkin dostal v roku 2018, pričom však hrozilo, že bude znova odsúdený, a to za údajné kladenie odporu väzenským dozorcom. Súd Archangeľskej oblasti však Mochnatkina prepustil na slobodu.



Vlani v decembri bol tento ľudskoprávny aktivista hospitalizovaný vo vážnom stave, keď sa uňho v novembri objavili komplikácie súvisiace so zranením, ktoré utrpel vo väzení. Podľa Interfaxu ho Mochnatkin utrpel v marci roku 2016, keď si odpykával svoj trest v pracovnom tábore v Archangeľskej oblasti. Väzenskí dozorcovia mu vtedy spôsobili zlomeninu chrbtice, keď sa snažil zabrániť svojmu prevozu z väzenskej nemocnice do iného väzenského tábora. Vedenie väzenskej stráže FSIN uviedlo, že toto Mochnatkinovo tvrdenie sa nezakladá na pravde.



Spravodajský portál Novaja gazeta informoval, že Mochnatkin bol podľa vlastných slov vo väzení často terčom útokov zo strany dozorcov a sťažoval sa aj na to, že mu vo väzení odopierajú adekvátnu zdravotnú starostlivosť.