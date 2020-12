V Rusku zomrelo na COVID-19 trikrát viac ľudí, než uvádzajú štatistiky

Moskva 28. decembra (TASR) - V Rusku zomrelo v dôsledku ochorenia COVID-19 už viac ako 186.000 ľudí, teda trikrát viac, než uvádzajú oficiálne štatistiky. V pondelok to potvrdila podpredsedníčka ruskej vlády Taťjana Golikovová, ktorú citovala agentúra AFP.



Podľa ruského štatistického úradu (Rosstat) zomrelo v Rusku v období medzi januárom a novembrom tohto roku celkovo o 229.700 viac ľudí ako vlani. "Viac ako 81 percent tohto nárastu úmrtnosti je spôsobených COVIDom," priblížila Golikovová. Napriek tomu Rusko oficiálne eviduje len 55.265 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom.



Rusko má - v súlade s pondelkovým vyhlásením vicepremiérky Golikovovej - tretí najvyšší počet obetí na svete. Spojené štáty evidujú 333.140 úmrtí v súvislosti s COVID-19 a Brazília 191.139, píše AFP.



Ruský prezident Vladimir Putin začiatkom decembra uviedol, že Rusko pandémiu zvládlo "lepšie" ako západné krajiny, pripomína AFP. Rusko čelí kritike za to, že do oficiálnej štatistiky počíta len tie obete, pri ktorých pitva potvrdila, že vírus bol hlavnou príčinou úmrtia.



Demograf a bývalý zamestnanec Rosstatu Alexej Rakša minulý týždeň pre AFP uviedol, že ruské ministerstvo zdravotníctva a Ruská Federálna služby pre dohľad nad ochranou práv spotrebiteľov a dobrých životných podmienok (Rospotrebnadzor) falšujú štatistiky.



Putin začiatkom decembra počas výročnej tlačovej konferencie odmietol, že by vláda plánovala v súvislosti s epidémiou zaviesť lockdown.