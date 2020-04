VIDEO: V Rusku zverejnili nové zábery leteckej tragédie v Moskve

Moskva 16. apríla (TASR) - Vyšetrovatelia zverejnili dosiaľ nepublikovaný videozáznam nehody dopravného lietadla ruskej spoločnosti Aeroflot z mája minulého roka na moskovskom letisku.



Suchoj Superjet-100 smerujúci z Moskvy do Murmanska bol krátko po štarte z letiska Šeremetievo zasiahnutý bleskom a pre vzniknuté technické problémy sa musel vrátiť späť. Núdzové pristátie však neprebehlo hladko a lietadlo so stále plnými nádržami zachvátili plamene. Zahynulo 41 zo 78 ľudí na palube, desať utrpelo zranenia.







Vyšetrovatelia tento týždeň oficiálne obvinili kapitána lietadla Denisa Jevdokimova, informovala vo štvrtok spravodajská stanica Sky News. "Je obvinený z porušenia bezpečnostných pravidiel leteckej prepravy, ktoré si vyžiadali 41 mŕtvych a zničenie lietadla," uviedla hovorkyňa ruského Vyšetrovacieho výboru. Druhý pilot Maxim Kuznecov je naopak oslavovaný ako hrdina, keďže po tom, ako sa mu podarilo dostať z kabíny pomocou lana, vrátil sa do lietadla a pomáhal pri evakuácii.



Nový záznam ukazuje, ako sa stroj priečne zastavuje na trávnatom povrchu pri dráhe a jeho zadnú časť zachvacujú mohutné plamene sprevádzané tmavým toxickým dymom. Po približne 17 sekundách sa vysúva prvá záchranná kĺzačka, druhá po 30 sekundách, pasažieri sa spúšťajú a utekajú od horiaceho trupu.



Jevdokimov, ktorý je skúseným pilotom, vznesené obvinenia odmieta a tvrdí, že sa stal "obetným baránkom" kauzy. Prokuratúra preňho žiada maximálny trest odňatia slobody na sedem rokov.