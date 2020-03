V ruských regiónoch sa konali protesty proti ústavným zmenám

Moskva 22. marca (TASR) - Aj napriek pandémii nového koronavírusu vyšli do ulíc ruských miest stovky ľudí, aby protestovali proti zmenám ústavy, ktoré umožnia prezidentovi Vladimirovi Putinovi zostať pri moci až do roku 2036. Informovala o tom v nedeľu rozhlasová stanica Echo Moskvy.



V Krasnojarsku prišlo na námestie na Tereškovovej ulici asi 200 občanov. Práve poslankyňa ruskej Štátnej dumy a prvá žena vo vesmíre Valentina Tereškovová predložila poslancom návrh, aby sa Putinovi jeho prezidentské mandáty "vynulovali". Putin s tým súhlasil za predpokladu, že návrh odobrí aj ústavný súd.



Radnica v Krasnojarsku podľa organizátorov navrhla odložiť míting pre hroznu koronavírusu, čo však odmietli.



V Novosibirsku proti novelizácii ústavy protestovalo viac ako 40 ľudí. V Kaliningrade sa konala séria demonštrácií s jedným účastníkom. Zhromaždenia sa tiež konali v Rostove na Done, Čite, Komsomolsku na Amure, Perme, Iževsku, Jekaterinburgu, Ťumeni a Kazani.



V Moskve a Petrohrade sú takéto hromadné podujatia obmedzené alebo zakázané.



Návrh zákona o zmenách v ústave bude platný, ak ho odobria dve tretiny regionálnych parlamentov. Okrem toho sa k nemu vyjadria aj samotní občania, a to v ľudovom hlasovaní naplánovanom na 22. apríla. Putin však nevylúčil, že pre pandémiu koronavírusu bude odložené.