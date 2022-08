V ruských regiónoch verbujú dobrovoľníkov do vojny na Ukrajine

Moskva 8. augusta (TASR) - Rusko zatiaľ nezaviedlo brannú povinnosť, aby malo dostatok vojakov pre svoje jednotky bojujúce na Ukrajine. V jednotlivých ruských regiónoch sa však s týmto cieľom formujú prápory dobrovoľníkov, informovala v pondelok agentúra DPA.



Ruský denník Kommersant podľa DPA napísal, že podľa jeho informácií sa takéto prápory vytvorili v najmenej 20 regiónoch Ruska a je ich už viac ako 40.



Úrady jednotlivých regiónov, ako aj združenia veteránov propagujú tieto prápory už niekoľko mesiacov.



Kommersant podotkol, že existujú značné rozdiely vo veľkosti tvoriacich sa jednotiek a líšia sa aj platovými podmienkami.



Napríklad, pre motostrelecký prápor sa v Amurskej oblasti na ruskom Ďalekom východe hľadá približne 400 až 500 bojovníkov, zatiaľ čo v Permskej oblasti sa snažia naverbovať dobrovoľníkov do dvoch jednotiek: streleckej roty s 90 mužmi a pre tankový prápor so 160 mužmi. V Permskej oblasti väčšine dobrovoľníkov sľubujú, že mesačne dostanú ekvivalent 5090 dolárov, uviedla podľa agentúry TASR agentúra DPA odvolávajúca sa na denník Kommersant.



Agentúra DPA dodala, že analytici považujú tieto iniciatívy za pokusy gubernátorov jednotlivých regiónov preukázať svoju lojalitu Kremľu. Nábor dobrovoľníkov z regiónov by tiež mohol pomôcť zmierniť nedostatok vojakov na fronte, tvrdia analytici.



Zavedenie brannej povinnosti v celom Rusku by pre ruského prezidenta Vladimira Putina mohlo byť problematické, pretože tento krok by si ruská verejnosť mohla interpretovať aj ako dôkaz toho, že vojna na Ukrajine neprebieha podľa očakávaní, doplnila DPA.



Pripomenula, že v Rusku od začiatku invázie platia prísne obmedzenia, ktoré "upravujú" akúkoľvek diskusiu o vojne na susednej Ukrajine. V Rusku o nej možno hovoriť a informovať len ako o "špeciálnej vojenskej operácii", ktorá oficiálne ide stále "podľa plánu." Iný výber slov alebo iné hodnotenie situácie na bojiskách je označované za diskreditáciu ruských ozbrojených síl a stíha sa aj trestom odňatia slobody.