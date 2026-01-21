< sekcia Zahraničie
V Rzeszówe prvý raz v regióne operovali chlopne bez otvorenia hrudníka
Autor TASR
Rzeszów 21. januára (TASR) - Kardiologický tím Klinickej vojvodskej nemocnice v Rzeszówe ako prvý v regióne použil metódu liečby poruchy mitrálnej chlopne zabezpečujúcej správny tok krvi v srdci, ktorá nevyžaduje otvorenie hrudníka. Zákrok absolvovali štyria pacienti s pokročilým srdcovým zlyhávaním, u ktorých by klasická operácia predstavovala neprimerané riziko, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Nový postup je určený najmä chorým s viacerými sprievodnými ochoreniami, ako sú cukrovka alebo zlyhávanie obličiek, ako aj pacientom vo vyššom veku. Ide o skupinu, pri ktorej farmakologická liečba často neprináša dostatočný efekt a zdravotný stav neumožňuje invazívny chirurgický výkon.
Pri zákroku lekári zavádzajú implantát cez krčnú žilu a pod zobrazovacou kontrolou upravujú tvar chlopňového prstenca tak, aby sa zlepšila jeho tesnosť. Výkon prebieha v lokálnej anestéze a je spojený s menšou záťažou pre organizmus a kratšou rekonvalescenciou.
Vedúci kardiologickej kliniky Andrzej Przybylski uviedol, že rozvoj týchto metód súvisí so starnutím populácie a rastúcim počtom pacientov, ktorí sa pre kombináciu ochorení nemôžu liečiť tradičným spôsobom. Zlepšenie fyzickej kondície a zníženie potreby opakovaných hospitalizácií považujú lekári za hlavné prínosy zákroku.
Rzeszówské pracovisko sa podľa vedenia nemocnice dlhodobo zameriava na zavádzanie moderných a menej invazívnych postupov vrátane diaľkového monitorovania pacientov s implantovanými srdcovými zariadeniami.
