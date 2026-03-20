V SAE zadržali členov siete, ktorú podporoval Irán aj Hizballáh

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Abú Zabí 20. marca (TASR) - Úrady v Spojených arabských emirátoch (SAE) v piatok oznámili, že rozbili „teroristickú sieť“ riadenú a financovanú libanonským militantným hnutím Hizballáh a Iránom. Jej členov zadržali, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Štátna tlačová agentúra SAE uviedla, že sieť bola zapojená do „prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a ohrozovania národnej bezpečnosti“.

„Sieť pôsobila v krajine pod vymyslenou komerčnou zásterkou a snažila sa infiltrovať do národného hospodárstva a vykonávať plány ohrozujúce finančnú stabilitu krajiny,“ dodala

Hizballáh ani Irán sa k prípadu bezprostredne nevyjadrili.

Od vypuknutia americko-izraelskej vojny proti Iránu 28. februára podnikol Teherán rozsiahle raketové a dronové protiútoky proti krajinám na opačnej strane Perzského zálivu, pričom jednou z najviac postihnutých sú SAE. Podľa tamojších predstaviteľov stovky iránskych dronov a rakiet zasiahli ropné zariadenia, prístavy a oblasti v blízkosti veľkých mestských centier.

Reuters pripomína, že SAE dlhodobo vystupujú proti politickým islamistickým skupinám. Proiránske hnutie Hizballáh sa do konfliktu na Blízkom východe zapojilo 2. marca, keď začalo z Libanonu ostreľovať Izrael, ktorý odpovedal rozsiahlymi leteckými útokmi na ciele hnutia v Libanone.
