V Salvádore budú dávať doživotné tresty aj maloletým
Autor TASR
San Salvador 15. apríla (TASR) - Salvádorský prezident Nayib Bukele schválil právnu reformu, podľa ktorej bude možné potrestať doživotným väzením aj maloleté osoby vo veku od 12 rokov za vraždu, terorizmus alebo znásilnenie. Vyplýva to z oficiálnych vládnych dokumentov, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Nové opatrenia boli vydané v utorok a účinnosť nadobudnú 26. apríla. Nadväzujú na ústavnú novelu, ktorú parlament schválil v marci.
Zmeny rušia osobitné právne postupy, ktoré sa doteraz uplatňovali pri páchateľoch vo veku od 12 do 18 rokov. Obsahujú však aj ustanovenia o pravidelnom prehodnocovaní trestov a možnom podmienečnom prepustení pod dohľadom.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) túto reformu kritizuje a označuje za porušovanie práv detí. Bukele zase opatrenia obhajuje s tým, že predchádzajúca legislatíva poskytoval mladým páchateľom beztrestnosť.
Ústavná novela prišla podľa Reuters niekoľko dní po tom, ako medzinárodná právna komisia informovala o podozrení, že Salvádor sa počas výnimočného stavu, ktorý trvá od roku 2022, dopustil zločinov proti ľudskosti.
Pretrvávajúci výnimočný stav, ktorý vyhlásil Bukele, pozastavuje rôzne ústavné záruky a viedol k zadržaniu viac ako 90.000 ľudí. Humanitárne organizácie odhadujú, že najmenej 500 z týchto osôb zomrelo vo väzbe, dodáva Reuters.
