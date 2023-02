V Salvádore otvorili nový väzenský komplex pre 40.000 osôb

San Salvador 1. februára (TASR) — Salvádorský prezident Nayib Bukele v utorok oficiálne otvoril väzenský komplex určený primárne pre 40.000 podozrivých z členstva v zločineckých gangoch. Mnohí z nich boli zatknutí počas výnimočného stavu v rámci rozsiahlej operácie zameranej proti organizovanému zločinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Bukele nespresnil, kedy do zariadenia privezú prvých väzňov. Dodal však, že zadržaní mali v predchádzajúcich väzniciach prístup k "prostitútkam, PlayStation, televízorom, mobilným telefónom a počítačom". V novom komplexe budú musieť pracovať, uviedol námestník salvádorského ministra spravodlivosti Osiris Luna.



Nové väzenie s rozlohou 166 hektárov sa nachádza v blízkosti mesta Tecoluca. Túto podľa ministra verejných prác Romea Rodrígueza "najväčšiu väznicu na americkom kontinente" bude nepretržite strážiť 600 vojakov a 250 policajtov.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v piatok kritizovala preplnené salvádorské väznice, čo je dôsledok výnimočného stavu, ktorý platí od marca 2022 a bol predĺžený do 15. februára. Okrem iného umožňuje zatýkanie podozrivých bez zatykača.



AFP pripomína, že úrady v Salvádore vlani spustili rozsiahlu operáciu voči gangom, počas ktorej bolo zatknutých viac ako 61.000 osôb. V Salvádore sa nachádza 20 väzenských zariadení, ktoré majú kapacitu 30.000 väzňov.



Výnimočný stav bol zavedený po sérií vrážd spojených so zločineckými gangmi, ktoré sú obzvlášť aktívne nielen v Salvádore, ale aj okolitých krajinách Strednej Ameriky.