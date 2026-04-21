< sekcia Zahraničie
V Salvádore sa začal súdny proces s vodcami brutálneho gangu MS-13
Autor TASR
San Salvador 21. apríla (TASR) - V Salvádore sa v pondelok začal hromadný súdny proces so 486 údajnými členmi gangu Mara Salvatrucha (MS-13), ktorý sa považuje za jednu z najkrutejších zločineckých organizácií na svete. Obžalovaných súdia za približne 47.000 trestných činov - vrátane asi 29.000 vrážd - spáchaných v rokoch 2012 - 2022. S odvolaním sa na prokuratúru a súdy o tom v noci na utorok informovala agentúra AFP, píše TASR.
Ide o prvý hromadný proces zameraný aj na „veliteľské štruktúry, ktoré vydávali príkazy na páchanie trestných činov“.
Obžalovaní sa na pojednávaní zúčastňujú na diaľku. Podľa úradov je 413 z nich v prísne stráženom väzenskom centre (CECOT) v meste Tecoluca, určenom pre členov gangov. Na ďalších 73 osôb sú vydané zatykače. Súdny proces by mal trvať približne šesť mesiacov.
Prokuratúra uviedla, že má „dosť dôkazov, aby mohla žiadať o maximálne tresty“. Nespresnila, či pôjde o doživotné väzenie, ktoré sa do trestného zákonníka v Salvádore má zaviesť reformou trestného práva.
Podľa prokuratúry skupina obžalovaných je stíhaná aj za vzburu, keďže sa snažila udržať územnú kontrolu a vytvoriť „paralelný štát“, čím podľa nej ohrozovala suverenitu krajiny.
AFP pripomenula, že MS-13 aj konkurenčný gang Barrio 18, ktoré Spojené štáty aj Salvádor označujú za „teroristické organizácie“. V minulosti ovládali až 80 percent územia krajiny.
Hromadné súdne procesy sa v Salvádore v poslednom čase konajú pomerne často. Súvisí to so zadržaním približne 91.000 osôb, ktoré sa dostali do väzby počas výnimočného stavu vyhláseného pred štyrmi rokmi prezidentom Nayibom Bukelem v rámci jeho „vojny“ proti gangom.
Ide o gangy, ktoré začiatkom 90. rokov vznikli v Los Angeles a Salvádor dlhodobo terorizovali vydieraním, obchodovaním s drogami, vraždami na objednávku či obchodom so zbraňami. Podľa Bukeleho majú gangy za desaťročia na svedomí približne 200.000 obetí vrátane nezvestných osôb.
Bukelemu priniesol zásah proti gangom popularitu, avšak mimovládne organizácie ho kritizujú za približne 500 úmrtí vo väzbe, za prípady mučenia a tisíce svojvoľných zadržaní bez súdneho príkazu.
