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V Salvádore zaistili rekordné množstvo kokaínu
Kokaín bol zaistený počas dvoch operácií v Tichom oceáne.
Autor TASR
San Salvador 21. júna (TASR) — Salvádorské námorníctvo zaistilo najväčšie množstvo kokaínu v dejinách krajiny. Celkovo ide o 6,68 tony tejto drogy s odhadovanou hodnotou 167 miliónov dolárov, oznámil v sobotu prezident Nayib Bukele na sieti X. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Kokaín bol zaistený počas dvoch operácií v Tichom oceáne. Zatknutých bolo aj šesť pašerákov z Kolumbie a Ekvádoru. Bukele, ktorý si z boja proti organizovanému zločinu a obchodovaniu s drogami urobil pilier súčasť svojej bezpečnostnej politiky, to označil za „najvážnejšiu ranu obchodovaniu s drogami“ v histórii Salvádoru.
Podľa vlády sa tým celkové množstvo kokaínu zaisteného v tejto stredoamerickej krajine od začiatku roka zvýšilo na približne 13 ton.
Hoci Salvádor nepatrí medzi hlavné krajiny produkujúce kokaín, pašeráci ho využívajú ako tranzitnú trasu na prepravu drog z Južnej Ameriky cez Tichý oceán do Severnej Ameriky.
Kokaín bol zaistený počas dvoch operácií v Tichom oceáne. Zatknutých bolo aj šesť pašerákov z Kolumbie a Ekvádoru. Bukele, ktorý si z boja proti organizovanému zločinu a obchodovaniu s drogami urobil pilier súčasť svojej bezpečnostnej politiky, to označil za „najvážnejšiu ranu obchodovaniu s drogami“ v histórii Salvádoru.
Podľa vlády sa tým celkové množstvo kokaínu zaisteného v tejto stredoamerickej krajine od začiatku roka zvýšilo na približne 13 ton.
Hoci Salvádor nepatrí medzi hlavné krajiny produkujúce kokaín, pašeráci ho využívajú ako tranzitnú trasu na prepravu drog z Južnej Ameriky cez Tichý oceán do Severnej Ameriky.