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V Salvádore zaistili rekordné množstvo kokaínu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Kokaín bol zaistený počas dvoch operácií v Tichom oceáne.

Autor TASR
San Salvador 21. júna (TASR) — Salvádorské námorníctvo zaistilo najväčšie množstvo kokaínu v dejinách krajiny. Celkovo ide o 6,68 tony tejto drogy s odhadovanou hodnotou 167 miliónov dolárov, oznámil v sobotu prezident Nayib Bukele na sieti X. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.

Kokaín bol zaistený počas dvoch operácií v Tichom oceáne. Zatknutých bolo aj šesť pašerákov z Kolumbie a Ekvádoru. Bukele, ktorý si z boja proti organizovanému zločinu a obchodovaniu s drogami urobil pilier súčasť svojej bezpečnostnej politiky, to označil za „najvážnejšiu ranu obchodovaniu s drogami“ v histórii Salvádoru.

Podľa vlády sa tým celkové množstvo kokaínu zaisteného v tejto stredoamerickej krajine od začiatku roka zvýšilo na približne 13 ton.

Hoci Salvádor nepatrí medzi hlavné krajiny produkujúce kokaín, pašeráci ho využívajú ako tranzitnú trasu na prepravu drog z Južnej Ameriky cez Tichý oceán do Severnej Ameriky.
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