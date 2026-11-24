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V Salvádore zaregistrovali Bukeleho kandidatúru na tretie obdobie
Súd zároveň zaregistroval kandidatúru viceprezidenta Félixa Ulloau.
Autor TASR
San Salvador 24. novembra (TASR) - Salvádorský Najvyšší volebný súd v pondelok oficiálne zaregistroval kandidatúru prezidenta Nayiba Bukeleho do volieb vo februári 2027, v ktorých sa bude uchádzať o svoje tretie funkčné obdobie po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Súd zároveň zaregistroval kandidatúru viceprezidenta Félixa Ulloau. „Po overení súladu s ústavnými a zákonnými požiadavkami na registráciu kandidatúr je možné nariadiť registráciu oboch kandidátov v príslušnom registri, ako aj zverejnenie a oznámenie tohto uznesenia,“ uviedol súd.
Bukele má širokú podporu Salvádorčanov najmä vďaka svojej bezpečnostnej politike a zásahom proti gangom, na čo ako hlavný nástroj využíva výnimočný stav, uvádza agentúra EFE. Vo februárových voľbách je favoritom na víťaza.
Bukele sa v roku 2024 ujal svojho druhého mandátu, hoci to v tom čase neumožňovala ústava. Salvádorský parlament vlani za jeden deň bez akejkoľvek debaty schválil reformu piatich článkov ústavy tak, aby mohol Bukele kandidovať aj po tretí raz.
Reforma zahŕňala aj predĺženie funkčného obdobia prezidenta z piatich na šesť rokov a zrušenie druhého kola volieb. Kongres zároveň schválil posunutie volieb na rok 2027, hoci sa malo Bukeleho druhé funkčné obdobie skončiť až v roku 2029.
Súd zároveň zaregistroval kandidatúru viceprezidenta Félixa Ulloau. „Po overení súladu s ústavnými a zákonnými požiadavkami na registráciu kandidatúr je možné nariadiť registráciu oboch kandidátov v príslušnom registri, ako aj zverejnenie a oznámenie tohto uznesenia,“ uviedol súd.
Bukele má širokú podporu Salvádorčanov najmä vďaka svojej bezpečnostnej politike a zásahom proti gangom, na čo ako hlavný nástroj využíva výnimočný stav, uvádza agentúra EFE. Vo februárových voľbách je favoritom na víťaza.
Bukele sa v roku 2024 ujal svojho druhého mandátu, hoci to v tom čase neumožňovala ústava. Salvádorský parlament vlani za jeden deň bez akejkoľvek debaty schválil reformu piatich článkov ústavy tak, aby mohol Bukele kandidovať aj po tretí raz.
Reforma zahŕňala aj predĺženie funkčného obdobia prezidenta z piatich na šesť rokov a zrušenie druhého kola volieb. Kongres zároveň schválil posunutie volieb na rok 2027, hoci sa malo Bukeleho druhé funkčné obdobie skončiť až v roku 2029.