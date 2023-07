V Salzburgu otvorili výstavu slovenskej sochárky Marie Bartuszovej

Salzburg 21. júla (TASR) - Diela slovenskej sochárky českého pôvodu Marie Bartuszovej sa po vlaňajšej výstave v londýnskej galérii Tate Modern presunuli do ďalšej prestížnej umeleckej inštitúcie - salzburského Múzea moderného umenia (Museum der Moderne). Na štvrtkovej vernisáži výstavy, ktorú pre verejnosť otvorili v piatok, bola prítomná aj ministerka kultúry Silvia Hroncová.



V porovnaní s jej londýnskou verziou je salzburská výstava doplnená napríklad o edukačný vstup, ktorý návštevníkom priblíži prácu s materiálom, ktorý Bartuszová (1936 – 1996) využívala pri tvorbe svojich plastík. Navyše sú v nej aj veľkoformátové zväčšeniny fotografií Gabriela Kladku, ktorý dokumentoval autorkinu tvorbu. TASR o tom v piatok informovalo komunikačné oddelenie slovenského ministerstva kultúry.



Vernisáž výstavy pripravil kurátorský tím pod vedením riaditeľa múzea Haralda Krejčího spoločne s Juliet Binghamovou z Tate Modern a kurátorkou zbierky Marie Bartuszovej Gabrielou Garlátyovou.



"Je nesmiernou poctou a zároveň veľkým povzbudením sledovať svetový záujem o dielo česko-slovenskej sochárky Marie Bartuszovej. Krehkosť jedinečných umeleckých objektov v spojení s unikátnou sochárskou technikou priťahuje pozornosť nových a nových návštevníkov," povedala ministerka Hroncová.



Vyzdvihla pritom diela slovenských výtvarníkov a výtvarníčok, ktorí pútajú pozornosť odborných kruhov i širokej verejnosti a prispievajú k šíreniu dobrého mena slovenskej kultúry v zahraničí. "Toto je ideálny príklad kultúrnej diplomacie," dodala Hroncová v súvislosti s Bartuszovej výstavami.



Dielo Marie Bartuszovej bolo objavené a zhodnotené v medzinárodnom kontexte len v posledných rokoch. Výtvarníčka sa narodila v roku 1936 v Prahe. Od roku 1963 žila so svojím manželom, sochárom Jurajom Bartuszom v Košiciach, kde v roku 1996 zomrela vo veku 60 rokov. Je prvou slovenskou umelkyňou, ktorá mala samostatnú výstavu v Tate Moderne, a to 26 rokov po svojej smrti.



Výstava v Museum der Moderne v Salzburgu potrvá do 7. januára 2024. Prezentované diela Marie Bartuszovej sú vypožičané z Východoslovenskej galérie v Košiciach.