V Salzbursku pre koronavírus uvalili karanténu na šesť obcí

Viedeň 18. marca (TASR) - Dve celé údolia a jednu samostatnú obec umiestnia do karantény úrady v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko, kde sa podobne ako v iných častiach krajiny šíri nový druh koronavírusu. Krajinský hajtman Wilfried Haslauer to oznámil v stredu počas vystúpenia streamovaného naživo, o ktorom informovali tlačová agentúra APA a verejnoprávna stanica ORF.



Celkove majú byť od polnoci odizolované od okolia tri obce v údolí Gasteinertal, dve v údolí Grossarltal a samostatná obec Flachau. Osobám, ktoré v týchto obciach pracujú, umožnia dovtedy odcestovať, na čo úrady upozornia ich domovské obce.



Dôvodom pre karanténu je podľa Haslauera odhalenie viacerých prípadov nakazenia novým koronavírusom. V rámci uvedených údolí sa bude môcť domáce obyvateľstvo naďalej voľne presúvať, ich opustenie však bude možné len pri naliehavých zdravotných ťažkostiach.



Karanténu predtým uvalili aj na niektoré oblasti v rakúskych spolkových krajinách Tirolsko či Vorarlbersko.



V Rakúsku do stredajšieho rána potvrdili celkove 1471 prípadov nakazenia novým koronavírusom, z toho 88 v Salzbursku. Počet úmrtí v dôsledku nákazy sa v Rakúsku zvýšil na osem.