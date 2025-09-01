< sekcia Zahraničie
V Saná pochovali premiéra a ministrov, ktorí zomreli pri útoku
Rakvy so zosnulými húsíovia vystavili v mešite aš-Šáb v hlavnom meste Saná.
Autor TASR
Saná 1. septembra (TASR) - Jemenskí šiitski povstalci húsíovia v pondelok pochovali zosnulého premiéra Ahmeda Raháwího a ďalších 11 vysokopostavených predstaviteľov, ktorí zahynuli pri sobotnom útoku izraelského letectva. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Rakvy so zosnulými húsíovia vystavili v mešite aš-Šáb v hlavnom meste Saná. Strážili ich maskovaní ozbrojenci a na smútočnom obrade sa zúčastnili tisícky ľudí.
Raháwí spoločne s deviatimi ministrami a dvoma predstaviteľmi kabinetu zahynul v sobotu pri izraelskom útoku počas bežného zasadnutia vlády a Izrael pripravil o život dosiaľ najvyššie postavených predstaviteľov húsíov od začiatku vojny v Pásme Gazy.
Húsíovia už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami, čo označovali ako prejav solidarity s Palestínčanmi.
Izrael a medzinárodná vojenská koalícia vedená USA útoky opätovali a zamerali sa na metropolu Saná a strategicky dôležité prístavné mesta Hudajdá.
Rakvy so zosnulými húsíovia vystavili v mešite aš-Šáb v hlavnom meste Saná. Strážili ich maskovaní ozbrojenci a na smútočnom obrade sa zúčastnili tisícky ľudí.
Raháwí spoločne s deviatimi ministrami a dvoma predstaviteľmi kabinetu zahynul v sobotu pri izraelskom útoku počas bežného zasadnutia vlády a Izrael pripravil o život dosiaľ najvyššie postavených predstaviteľov húsíov od začiatku vojny v Pásme Gazy.
Húsíovia už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami, čo označovali ako prejav solidarity s Palestínčanmi.
Izrael a medzinárodná vojenská koalícia vedená USA útoky opätovali a zamerali sa na metropolu Saná a strategicky dôležité prístavné mesta Hudajdá.