V Saná pochovali premiéra a ministrov, ktorí zomreli pri útoku

Hútíjski dôstojníci vynášajú rakvu hútíjskeho premiéra Ahmeda al-Rahawiho, ktorý bol spolu s ďalšími zabitý pri izraelských náletoch vo štvrtok, z mešity Shaab počas jeho pohrebu v Saná v Jemene v pondelok 1. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Rakvy so zosnulými húsíovia vystavili v mešite aš-Šáb v hlavnom meste Saná.

Saná 1. septembra (TASR) - Jemenskí šiitski povstalci húsíovia v pondelok pochovali zosnulého premiéra Ahmeda Raháwího a ďalších 11 vysokopostavených predstaviteľov, ktorí zahynuli pri sobotnom útoku izraelského letectva. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Rakvy so zosnulými húsíovia vystavili v mešite aš-Šáb v hlavnom meste Saná. Strážili ich maskovaní ozbrojenci a na smútočnom obrade sa zúčastnili tisícky ľudí.

Raháwí spoločne s deviatimi ministrami a dvoma predstaviteľmi kabinetu zahynul v sobotu pri izraelskom útoku počas bežného zasadnutia vlády a Izrael pripravil o život dosiaľ najvyššie postavených predstaviteľov húsíov od začiatku vojny v Pásme Gazy.

Húsíovia už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami, čo označovali ako prejav solidarity s Palestínčanmi.

Izrael a medzinárodná vojenská koalícia vedená USA útoky opätovali a zamerali sa na metropolu Saná a strategicky dôležité prístavné mesta Hudajdá.
