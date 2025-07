V Šanghaji evakuovali pre blížiaci sa tajfún 283.000 ľudí

Šanghaj 30. júla (TASR) - Takmer 283.000 ľudí evakuovali v Šanghaji pre blížiaci sa tajfún Co-May, sprevádzaný lejakmi a silným vetrom. Oznámili to v stredu tamojšie úrady, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Meteorológovia tam zároveň zvýšili úroveň výstrahy pred silnými dažďami, a to na druhý najvyšší - oranžový stupeň. Tajfún Co-May zasiahol provinciu Če-ťiang, ktorá Šanghaj obklopuje, v stredu ráno - okolo 04.30 h miestneho času (v utorok 22.30 h SELČ) - a očakáva sa, že večer zasiahne aj samotný Šanghaj.



„Od včerajšej noci do dnešných 10.00 h bolo evakuovaných a premiestnených 282.800 ľudí,“ informovala čínska štátna televízia CCTV s tým, že evakuovaní tak už boli všetci ľudia, pri ktorých sa to považovalo za potrebné.



Čína okrem toho nakrátko vydala - po silnom nočnom zemetrasení pri pobreží ruského polostrova Kamčatka s magnitúdou 8,8 - výstrahy pred vlnami cunami pre časti svojho východného pobrežia. Medzičasom však toto varovanie zrušila.