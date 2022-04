V Šanghaji predĺžili lockdown, nakazené deti oddeľujú od rodičov

Šanghaj 4. apríla (TASR) - Predstavitelia čínskeho veľkomesta Šanghaj v pondelok obhajovali opatrenie, podľa ktorého oddeľujú novorodencov a malé deti od rodičov, ak mal niekto z nich pozitívny výsledok testu na koronavírus. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Podľa čínskych pravidiel musí byť každá pozitívne testovaná osoba – aj asymptomatická či len s miernymi príznakmi – izolovaná od ostatných. Týka sa to aj detí, ktoré sa nakazili koronavírusom, no ich rodinní príslušníci nie. Toto opatrenie spôsobilo v meste vlnu rozhorčenia a obáv.



"Deti mladšie ako sedem rokov dostávajú zdravotnú starostlivosť vo verejných zdravotníckych strediskách," povedala Wu Čchien-jü zo šanghajskej mestskej zdravotníckej komisie. Dodala, že staršie deti a tínedžerov izolujú v karanténnych centrách.



Tieto opatrenia si od rodičov vyslúžili tvrdú kritiku, ktorú však Čchien-jü odmietla s tým, že ide o nevyhnutné opatrenie proti šíreniu vírusu. Vyhlásila, že rodiny môžu zostať spolu, ak sa koronavírusom nakazia deti aj rodičia.



V 25-miliónovom Šanghaji za pondelok pribudlo 9000 nových prípadov nákazy koronavírusom. V meste sa už v stredu začal dvojfázový lockdown, ktorý sa mal skončiť v utorok. Šanghajské orgány však na platforme WeChat uviedli, že lockdown sa pre vysoký počet nových prípadov infekcie predĺži.



Do Šanghaja podľa ministerstva zdravotníctva prišlo 38.000 zdravotníkov z 15 provincií, ktorí majú pomôcť so zvládaním novej vlny epidémie.



Až do marca sa Číne darilo udržiavať počet nových prípadov na dvoj- alebo trojciferných hodnotách, pričom miestne ohniská izolovala, hromadne otestovala a nariadila cestovateľské obmedzenia. Krajina v súčasnosti vplyvom šírenia variantu omikron prežíva svoju najhoršiu vlnu nákazy. Podľa odborníkov sú súčasné čínske počty v celosvetovom meradle zanedbateľné, avšak v krajine sa stále držia stratégie nulovej tolerancie covidu.