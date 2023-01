V Šanghaji sa koronavírusom nakazilo zrejme 70 % obyvateľov mesta

Šanghaj 3. januára (TASR) — V Šanghaji mohlo byť počas nedávneho nárastu prípadov nákazy novým koronavírusom v Číne infikovaných až 70 percent obyvateľov tohto veľkomesta. Uviedol to Čchen Er-čen, zástupca riaditeľa šanghajskej nemocnice Žuej-ťin. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Prudký nárast nových prípadov nákazy ochorením COVID-19 táto ázijská krajina zaznamenala po tom, čo po troch rokoch prísnych opatrení zameraných na spomalenie šírenia koronavírusu ich náhle uvoľnila.



Čchen Er-čen odhaduje, že väčšina z 25 miliónov obyvateľov Šanghaja, sa pravdepodobne nakazila koronavírusom.



"Nákaza sa v Šanghaji šíri veľmi rýchlo, pričom sa mohlo infikovať až 70 percent populácie. Je to 20- až 30-krát viac, než v apríli a máji," uviedol lekár. Dodal, že nemocnica, v ktorej pracuje, denne prijme 1600 pacientov, pričom 80 percent z nich má covid. Približne polovica z hospitalizovaných má viac ako 65 rokov.



Agentúra AFP pripomína, že miestne úrady v apríli v Šanghaji nariadili dvojmesačný lockdown. Nakazených vtedy bolo 600.000 obyvateľov mesta. V súčasnosti sa tam šíri variant omikron a podľa odborníkov by súčasná vlna mala dosiahnuť vrchol začiatkom tohto roka.



Ďalšie veľké čínske mestá ako Peking, Tchien-ťin, Čchung-čching a Kanton majú podľa úradov vrchol nárastu prípadov nákazy už za sebou.