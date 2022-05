V Šanghaji sa v stredu skončí dvojmesačný lockdown

Šanghaj 30. mája (TASR) - V najľudnatejšom čínskom meste Šanghaj sa v stredu o polnoci skončí dvojmesačný lockdown zavedený v rámci boja proti koronavírusu. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady.



"Epidemická situácia v našom meste je pod kontrolou a naďalej sa zlepšuje," uviedli vo vyhlásení miestni predstavitelia.



Obyvatelia Šanghaja budú aj po zrušení locdownu povinní mať prekryté horné dýchacie cesty, nebudú sa môcť hromadne stretávať a mali by sa dať zaočkovať, píše sa vo vyhlásení.



V Šanghaji začne od 1. júna v bežnom režime premávať autobusová, železničná a lodná doprava. Na cesty sa vrátia civilné vozidlá vrátane taxíkov.



Najväčšie čínske mesto takmer úplne izolovali od sveta v apríli, keď sa stalo epicentrom najhoršieho výskytu ochorenia COVID-19 v Číne od prvej fázy pandémie.



Na rozdiel od iných krajín Čína neustúpila od stratégie "nulovej tolerancie" covidu, pri ktorej sa snaží rýchlymi a tvrdými opatreniami izolovať ohniská nákazy, hoci je to pri infekčnejšom variante omikron čoraz ťažšie.



Tento prístup komunistickej vlády Pekingu kritizovala aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Prísne protipandemické opatrenia v Šanghaji vyvolali hnev verejnosti pre obmedzený prístup k potravinám, stratu príjmov či preplnené karanténne centrá, vysvetľuje Reuters.