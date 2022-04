V Šanghaji uvoľňujú opatrenia aj napriek rekordnému počtu nakazených

Šanghaj 11. apríla (TASR) - V najľudnatejšom čínskom meste Šanghaj začali od pondelka v niektorých častiach uvoľňovať lockdownové obmedzenia. V čase rekordného rastu prípadov ochorenia COVID-19 v meste to oznámil predstaviteľ Šanghaja Ku Chung-chuej, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Predstavitelia mesta v spolupráci s jednotlivými mestskými časťami rozdelili Šanghaj do troch rizikových skupín. Ku uviedol, že 7624 oblastí zostáva v lockdowne, 2460 častí bez výskytu infekcie počas jedného týždňa bude podliehať "kontrole" a 7565 častí budú evidovať ako "oblasti prevencie" – tie otvoria po dvoch týždňoch bez výskytu nákazy. Podľa Kuho by obyvatelia mali aj naďalej dodržiavať odstup a ďalšie opatrenia, pretože v prípade výskytu infekcie budú mestské časti opäť uzavreté.



Lockdown vo finančnom centre Číny trvá už dva týždne, počas ktorých mnoho obyvateľov čelí nedostatku potravín alebo nemá prístup k liekom. Šanghaj v pondelok oznámil rekordných 26.087 denných prípadov nákazy, z ktorých 914 vykazovalo symptómy ochorenia COVID-19, uviedla agentúra AP.



Čína v súčasnosti vplyvom šírenia variantu omikron zaznamenáva svoju najhoršiu vlnu infekcie. Peking sa naďalej drží stratégie nulovej tolerancie covidu.