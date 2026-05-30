V Sao Paule zaznamenali podozrivý prípad eboly
Autor TASR
Brazília 30. mája (TASR) - Zdravotnícke úrady v brazílskom Sao Paule preverujú podozrivý prípad eboly nahlásený v sobotu, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Muž z Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa vrátil z návštevy tejto africkej krajiny, v ktorej vypukla epidémia eboly, a podľa zdravotníckych úradov má horúčku.
Pacient je v izolácii v nemocnici špecializujúcej sa na starostlivosť o ľudí, ktorí trpia ebolou, alebo majú podozrenie na toto ochorenie.
Najnovšia epidémia eboly vypukla v KDR 15. mája a odvtedy podľa tamojších predstaviteľov zaznamenali najmenej 1028 podozrivých prípadov nákazy. Vírus sa už rozšíril do troch provincií KDR a aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali deväť potvrdených prípadov vrátane jedného úmrtia.
