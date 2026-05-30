V Sao Paule zaznamenali podozrivý prípad eboly

Zdravotník rozdáva jedlo pre pacientov s ebolou počas ich liečby v zdravotníckom stredisku v meste Rwampara, v Konžskej demokratickej republike (KDR) 29. mája 2026. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok oznámila, že v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa úspešne vyliečil prvý pacient, u ktorého bola potvrdená nákaza ebolou. V tejto stredoafrickej krajine je podľa WHO v súčasnosti 906 prípadov podozrenia na nákazu vírusom vrátane 223 predpokladaných úmrtí, ktoré sa v súčasnosti vyšetrujú. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters. Foto: TASR/AP

Brazília 30. mája (TASR) - Zdravotnícke úrady v brazílskom Sao Paule preverujú podozrivý prípad eboly nahlásený v sobotu, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Muž z Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa vrátil z návštevy tejto africkej krajiny, v ktorej vypukla epidémia eboly, a podľa zdravotníckych úradov má horúčku.

Pacient je v izolácii v nemocnici špecializujúcej sa na starostlivosť o ľudí, ktorí trpia ebolou, alebo majú podozrenie na toto ochorenie.

Najnovšia epidémia eboly vypukla v KDR 15. mája a odvtedy podľa tamojších predstaviteľov zaznamenali najmenej 1028 podozrivých prípadov nákazy. Vírus sa už rozšíril do troch provincií KDR a aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali deväť potvrdených prípadov vrátane jedného úmrtia.
