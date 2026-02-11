Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Zahraničie

V Sao Paulo bude možné pochovávať domáce zvieratá spolu s majiteľmi

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Inšpiráciou pre zákon bol miestny pes Bob Coveiro, ktorý žil desať rokov na mestskom cintoríne po tom, ako tam pochovali jeho majiteľa.

Autor TASR
Brazília 11. februára (TASR) - V brazílskom štáte Sao Paulo je od utorka možné pochovávanie zvierat v rodinných hroboch, a to na základe zákona, ktorý uznáva „emocionálne puto“ medzi ľuďmi a ich domácimi miláčikmi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Inšpiráciou pre zákon bol miestny pes Bob Coveiro, ktorý žil desať rokov na mestskom cintoríne po tom, ako tam pochovali jeho majiteľa. Keď pes v roku 2021 zomrel, úrady dovolili, aby bol pochovaný vedľa neho.

Tzv. zákon Boba Coveira, ktorý v utorok podpísal guvernér Tarcísio de Freitas, umožní pochovávanie domácich zvierat v rodinných hroboch alebo hrobkách v celom štáte Sao Paulo.

Brazílska verejnosť je pobúrená v súvislosti so smrťou pouličného psa menom Orelha v pobrežnom meste Florianópolis v štáte Santa Catarina. Skupina tínedžerov, údajne z bohatých rodín, ho brutálne zabila, približuje AFP.

Prípad upútal pozornosť aj prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu a jeho vyšetrovanie brazílske médiá pozorne sledujú.

Kultúra domácich zvierat je v Brazílii veľmi silná. Podľa údajov inštitútu Pet Brasil ich v krajine žije 160 miliónov, čo v celosvetovom meradle predstavuje tretí najväčší počet. To odzrkadľuje aj rastúcu ponuku služieb zameranú na domáce zvieratá, od luxusných kúpeľov až po hotely, dodáva AFP.
.

Neprehliadnite

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident sa stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom

Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny