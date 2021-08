V Sarajeve bude Pride, polícia zaviedla prísne bezpečnostné opatrenia

Sarajevo 14. augusta (TASR) - V hlavnom meste Bosny a Hercegoviny sa v sobotu napoludnie za prísnych bezpečnostných opatrení uskutoční historicky druhý pochod LGBT. Polícia sa pripravuje na to, že do ulíc vyjdú aj odporcovia sexuálnych menšín z radov radikálnych moslimov. Informoval o tom portál Balkan Insight.



"Urobili sme všetky potrebné prípravy na túto udalosť... Veríme, že všetko bude v poriadku a akcia bude pokojná," povedala v rozhovore pre mimovládnu Balkánsku sieť investigatívneho spravodajstva (BIRN) jedna z organizátoriek pochodu, aktivistka Maida Zagoracová.



Sarajevská polícia portálu Balkan Insight potvrdila, že obe skupiny dostali povolenie na organizovanie verejného zhromaždenia a že muži zákona "podniknú plánované opatrenia a činnosti", aby zaistili bezpečnosť všetkých.



Bosna bola do roku 2019 jedinou krajinou bývalej Juhoslávie, v ktorej sa dovtedy neuskutočnil Pride. Bezpečnosť počas prvého pochodu pred dvoma rokmi zabezpečovalo viac ako 1000 policajtov. Konzervatívni moslimovia zorganizovali v ten istý deň protidemonštráciu. Obe akcie sa napokon zaobišli bez vážnejších incidentov.



Balkan Insight pripomenul, že Bosna je "konzervatívnou krajinou, v ktorej skončilo krvavo viacero LGBT akcií". Islamskí radikáli napadli skupiny homosexuálov v rokoch 2008 aj 2014.