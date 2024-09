V Sasku a Durínsku sa začali voľby, očakáva sa víťazstvo AfD

Drážďany/Erfurt 1. septembra (TASR) - Vo východonemeckých spolkových krajinách Sasko a Durínsko sa v nedeľu o 8.00 h začali voľby do krajinských parlamentov. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Najväčšia pozornosť sa sústreďuje na výsledok krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD). Predvolebné prieskumy naznačovali, že by v oboch krajinách mohla zvíťaziť. Stala by sa tak po prvýkrát najsilnejšou stranou v krajinských voľbách. Napriek tomu je nepravdepodobné, že by AfD aj v prípade svojho víťazstva prevzala výkonnú moc, pretože ostatné strany s ňou vylúčili možnú spoluprácu.



Zdá sa, že koalícia pod vedením kancelára Olafa Scholza so Zelenými a liberálnou stranou FDP smeruje k ďalším zlým výsledkom, ktoré by podľa DPA mohli prehĺbiť rozpory medzi ministrami. A to len rok pred spolkovými voľbami v septembri 2025. Krajinské voľby by pritom mohli mať aj dôsledky na medzinárodnej úrovni, ak v nich uspejú strany, ktoré nesúhlasia s poskytovaním ďalšej pomoci Ukrajine.



Voľby sa zároveň konajú iba týždeň po útoku v Solingene, pri ktorom prišli o život traja ľudia. Útočníkom bol údajne žiadateľ o azyl zo Sýrie, čo ešte zostrilo už i tak napätú debatu o prisťahovalectve v Nemecku. Volebné miestnosti sa uzatvoria v nedeľu o 18.00 h.