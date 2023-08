V Saudskej Arábii sa konajú rokovania o ukončení vojny na Ukrajine

Džidda 5. augusta (TASR) - V saudskoarabskej Džidde sa v sobotu popoludní začali rokovania, ktorých cieľom je nájsť "politické a diplomatické" cesty k ukončeniu vojny na Ukrajine. Na schôdzke sa zúčastňujú predstavitelia takmer 40 krajín sveta, medzi ktorými však nie je Rusko, informuje agentúra AFP.



Ukrajinskú delegáciu na rozhovoroch, prebiehajúcich v prístavnom meste Džidda pri Červenom mori, vedie šéf vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Ten vopred pripustil, že rokovania - vzhľadom na široké spektrum zúčastnených krajín - budú zrejme náročné.



"Predpovedám, že diskusia (v Džidde) nebude ľahká, ale pravda je na našej strane... Našou úlohou je zjednotiť celý svet okolo Ukrajiny," vyjadril sa Jermak v piatkovom interview.



Podľa programu rokovaní, do ktorého mala možnosť nahliadnuť agentúra AFP, schôdzka v Džidde odštartovala trojhodinovým blokom, v rámci ktorého mali jednotlivé delegácie prezentovať svoje pozície. Potom mala nasledovať dvojhodinová neverejná diskusia a napokon večera.



Prezidentská kancelária v Kyjeve tento týždeň vyhlásila, že stretnutie v Džidde by sa malo venovať desaťbodovému plánu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý počíta s úplným stiahnutím ruských vojsk z územia Ukrajiny. Vyzýva tiež na obnovenie Ukrajiny v jej pôvodných hraniciach vrátane polostrova Krym, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v roku 2014.



Rusko opakovane podmieňuje prípadné mierové rokovania tým, že Ukrajina musí uznať "novú územnú realitu", teda okupáciu ukrajinských území ruskými vojskami.



Podobné neformálne rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine sa uskutočnili už v júni v dánskej Kodani. Po ich skončení nebolo zverejnené žiadne oficiálne vyhlásenie.



Takéto vyhlásenie, ani žiaden výrazný posun, sa neočakáva ani tento raz, uviedol Washington. Schôdza v Džidde má však podľa neho poskytnúť priestor, aby sa do diskusií o mierovom urovnaní vojny na Ukrajine zapojilo širšie spektrum krajín sveta, predovšetkým členovia skupiny BRICS.



Okrem Ruska sa na rokovaniach v Džidde zúčastňujú všetky krajiny tohto päťčlenného zoskupenia: Brazília, Čína, India aj Juhoafrická republika. Poradca brazílskeho prezidenta sa do rozhovorov zapojil len prostredníctvom videospojenia. Rusko uviedlo, že bude priebeh schôdzky v Džidde monitorovať.



Spojené štáty na stretnutí podľa amerických zdrojov zastupuje poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan,



Saudská Arábia, najväčší svetový vývozca ropy, udržiava vzťahy so Západom aj s Ruskom a snaží sa zaujať pozíciu mediátora v snahách o ukončenie vojny na Ukrajine.