V Sderote sa od októbra minulého roka prvýkrát otvorili školy a škôlky

Sderot 3. marca (TASR) - Školy v izraelskom meste Sderot sa v nedeľu otvorili prvýkrát od útokov palestínskych militantov na územie Izraela zo 7. októbra minulého roka, informoval denník The Times of Israel (TOI).



Vzdelávací systém v Sderote začal opätovne fungovať otvorením približne 100 škôl a škôlok v tomto juhohizraelskom meste. K výučbe sa oficiálne vrátilo 55 až 60 percent tamojších žiakov a študentov, potvrdilo izraelské ministerstvo školstva prostredníctvom svojho hovorcu.



Sderot bol z veľkej časti evakuovaný na približne päť mesiacov v dôsledku vojny, ktorá po 7. októbri vypukla medzi Izraelom a palestínskymi radikálnym hnutím Hamas. Evakuovaní obyvatelia bývali v hoteloch alebo v inom dočasnom ubytovaní inde v krajine, predovšetkým v meste Eilat.



Mesto Sderot patrilo medzi lokality, na ktoré 7. októbra zaútočili palestínski teroristi a zabili tam najmenej 50 civilistov a 20 policajtov, píše TOI.



Počet žiakov vracajúcich sa do škôl a škôlok "je prekvapením, domnievali sme sa, že bude nižší", uviedol starosta Sderotu Alon Davidi na neformálnej tlačovej konferencii pred jednou z tamojších základných škôl.