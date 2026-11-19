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V Šen-Čene sa začala schôdzka čínskeho prezidenta s Putinom a Trumpom
Si Ťin-pching okrem iného Trumpovi povedal, že Čína a Spojené štáty by mali spolupracovať, aby udržali umelú inteligenciu (AI) pod kontrolou.
Autor TASR,aktualizované
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Šen-čen 19. novembra (TASR) - Historicky prvé trojstranné stretnutie prezidentov USA, Ruska a Číny - Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga, sa vo štvrtok začalo v čínskom meste Šen-čen, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA. Podľa americkej administratívy sa zamerajú na kontrolu a znižovanie počtu jadrových zbraní vo svete a vojnu s Iránom. Trump predtým uviedol, že témou bude aj Ukrajina.
Lídri sa pred začiatkom schôdzky spoločne odfotili pred štátnymi vlajkami. Americký prezident v súvislosti s trojstrannou schôdzkou uviedol, že sa „píšu dejiny“.
Šéf Bieleho domu sa predtým na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) samostatne stretol s Putinom aj s čínskym prezidentom, pričom témami rokovaní bola vojna na Ukrajine a vzájomné vzťahy.
Si Ťin-pching okrem iného Trumpovi povedal, že Čína a Spojené štáty by mali spolupracovať, aby udržali umelú inteligenciu (AI) pod kontrolou, informovala čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua.
Čínsky prezident podľa nej uviedol, že „Čína a Spojené štáty by mali posilniť komunikáciu a koordináciu, aby predchádzali bezpečnostným rizikám AI a zabezpečili, že zostane vždy pod kontrolou človeka“.
Lídri sa pred začiatkom schôdzky spoločne odfotili pred štátnymi vlajkami. Americký prezident v súvislosti s trojstrannou schôdzkou uviedol, že sa „píšu dejiny“.
Šéf Bieleho domu sa predtým na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) samostatne stretol s Putinom aj s čínskym prezidentom, pričom témami rokovaní bola vojna na Ukrajine a vzájomné vzťahy.
Si Ťin-pching okrem iného Trumpovi povedal, že Čína a Spojené štáty by mali spolupracovať, aby udržali umelú inteligenciu (AI) pod kontrolou, informovala čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua.
Čínsky prezident podľa nej uviedol, že „Čína a Spojené štáty by mali posilniť komunikáciu a koordináciu, aby predchádzali bezpečnostným rizikám AI a zabezpečili, že zostane vždy pod kontrolou človeka“.