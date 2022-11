V Senáte USA prešiel návrh o uznaní manželstiev rovnakého pohlavia

Washington 17. novembra (TASR) - V Senáte USA prešiel prvým hlasovaním návrh zákona o uznávaní manželstiev rovnakého pohlavia na federálnej úrovni. V 100-člennej hornej komore Kongresu zaň hlasovali všetci demokrati a 12 republikánov. V noci na štvrtok to napísala agentúra AFP, informuje TASR.



Za zákon hlasovalo 50 demokratov a 12 republikánov. Získal tak dostatok hlasov – minimum bolo 60 –, aby sa mohol posunúť do konečného hlasovania v Senáte. Po schválení musí zákon ešte raz odsúhlasiť Snemovňa reprezentantov.



"Láska je láska. A Američania by mali mať právo vziať si osobu, ktorú milujú," uviedol vo vyhlásení americký prezident Joe Biden, v ktorom sa zaviazal, že ak zákon prejde, podpíše ho. Podľa televízie CNN by sa tak mohlo stať najneskôr na začiatku decembra.



Najvyšší súd USA schválil zväzky osôb rovnakého pohlavia ešte v roku 2015. Po tom, čo ten istý súd v júni tohto roka zrušil rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade" z roku 1973, ktoré zakotvovalo právo ženy na interrupciu, sa však mnohí obávali, že by sa mohlo podobne rozhodnúť i v prípade manželstiev LGBTI osôb.



Agentúra AFP upozorňuje, že návrh zákona nevyžaduje od jednotlivých štátov, aby manželstvo ľudí rovnakého pohlavia legalizovalo. Budú však povinné uznávať takýto zväzok uzatvorený v iných štátoch.