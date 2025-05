V Senegale obvinili z korupcie piatich ministrov bývalej vlády

Dakar 26. mája (TASR) - Najvyšší súd v západoafrickom Senegale v pondelok obvinil z korupcie v poradí už piateho ministra vlády exprezidenta Mackyho Salla. Boj proti korupcii sa zintenzívnil po nástupe nového prezidenta Bassiroua Diomaye Fayeho, ktorý to považuje za jednu z priorít svojho pôsobenia vo funkcii, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Exminister pre rozvoj komunít Amadou Mansour Faye podľa vyšetrovacej správy parlamentu spreneveril z verejných zdrojov viac ako 4,6 milióna dolárov.



Ako tretí z piatich exministrov bol vzatý do väzby po obvinení súdom, ktorý je oprávnený súdiť bývalých členov vlády za trestné činy spáchané počas pôsobenia v exekutíve.



Medzičasom bol obvinený aj bývalý minister pre priemyselný rozvoj Moustapha Diop. Súd ho obvinil zo sprenevery približne štyroch miliónov dolárov z fondu na boj proti pandémii choroby COVID-19 a 22. mája nariadil vziať ho do väzby.



Tým istým súdom bola minulý týždeň obvinená a vzatá do väzby aj bývalá ministerka ťažobného priemyslu Aissatou Sophie Gladimaová, ktorá údajne spreneverila 330.000 dolárov z fondu pre baníkov postihnutých covidom.



Zo spoluúčasti na sprenevere bola obvinená aj exministerka pre práva žien Salimatu Diopová. Z prijímania úplatkov súd obvinil aj bývalého ministra spravodlivosti Ismailu Madiora Falla.