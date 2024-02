V Senegale pred protestami pozastavili prístup na mobilný internet

Dakar 13. februára (TASR) - V Senegale v utorok tento mesiac už po druhý raz pozastavili prístup na tzv. mobilný internet. Oznámilo to tamojšie ministerstvo komunikácií krátko po tom, ako senegalské úrady zakázali utorňajších pochod, ktorý sa mal konať na protest proti odkladu prezidentských volieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vzhľadom na šírenie viacerých podvratných nenávistných správ na sociálnych sieťach, ktoré už vyvolali násilné demonštrácie... sa v utorok 13. februára pozastavujú mobilné dáta (prístup na internet cez mobil)," oznámilo senegalské ministerstvo komunikácií, telekomunikácií a digitálnej energie.



Proti odkladu prezidentských volieb vypukli v Senegale protesty, ktoré sprevádzajú potýčky s bezpečnostnými zložkami. Došlo už aj k prinajmenšom trom obetiam na životoch. Senegal bol pritom donedávna považovaný za oázu stability a demokracie v západnej Afrike - regióne zmietanom prevratmi a nepokojmi.



Prezidentské voľby v Senegale sa mali pôvodne konať 25. februára, tamojší prezident Macky Sall však začiatkom februára oznámil ich odloženie na december. Ako dôvod pritom uviedol spor medzi justíciou a parlamentom o vylúčení niektorých kandidátov a hlásené dvojaké občianstvo niektorých kandidátov.



Senegalský parlament pred ôsmimi dňami podporil Sallovo rozhodnutie o odklade volieb do 15. decembra. Stalo sa tak však až po tom, čo bezpečnostné zložky vtrhli do parlamentu a zadržali niektorých opozičných poslancov.



Aj vtedy úrady pozastavili v krajine prístup na internet cez mobilné telefóny, ktorý následne obnovili až uplynulú stredu. Opatrenie sa tak stáva bežnou reakciou na potlačenie mobilizácie či komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, približuje AFP.



Senegalská vláda k nemu pristúpila už vlani v júni v čase vyhrotenej situácie v krajine. Obmedzovanie internetu ostro kritizujú ľudskoprávni aktivisti ako aj medzinárodní partneri Senegalu - USA či EÚ.



Odkladom prezidentských volieb sa Sallovi, ktorého druhé funkčné obdobie sa malo skončiť v apríli, otvára cesta k tomu, aby zostal vo funkcii až do nástupu svojho nástupcu - pravdepodobne v roku 2025.



Senegalská opozícia odklad volieb odsúdila ako "ústavný prevrat" a vyslovila podozrenie, že ide o súčasť plánu prezidentského tábora na predĺženie Sallovho funkčného obdobia - napriek tomu, že zopakoval, že na post hlavy štátu už nebude kandidovať.