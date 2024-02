V Senegale zakázali pochod na protest proti odkladu volieb prezidenta

Dakar 13. februára (TASR) - Senegalské úrady zakázali protestný pochod zvolaný na utorok v nadväznosti na kontroverzný krok, ktorým sa prezidentské voľby odložili z februára na december a predĺžilo sa funkčné obdobie prezidenta Mackyho Salla, informovala agentúra AFP.



Jeden z organizátorov pochodu, Elymane Haby Kane, pre AFP spresnil, že od magistrátu v Dakare dostal list, v ktorom sa uvádza, že pochod je zakázaný, pretože by mohol vážne obmedziť dopravu.



Spojené štáty a Európska únia vyzvali senegalskú vládu, aby sa vrátila k pôvodnému harmonogramu volieb.



Proti odkladu prezidentských volieb vypukli v Senegale protesty, ktoré sprevádzajú potýčky s bezpečnostnými zložkami. Došlo už aj k obetiam na životoch. Senegal bol pritom považovaný za oázu stability a demokracie v západnej Afrike - regióne zmietanom prevratmi a nepokojmi.



Senegalský parlament podporil Sallovo rozhodnutie o odklade volieb do 15. decembra. Stalo sa tak však až po tom, čo bezpečnostné zložky vtrhli do parlamentu a zadržali niektorých opozičných poslancov.



Odkladom prezidentských volieb sa Sallovi, ktorého druhé funkčné obdobie sa malo skončiť v apríli, otvára cesta k tomu, aby zostal vo funkcii až do nástupu svojho nástupcu - pravdepodobne v roku 2025.



Senegalská opozícia odklad volieb odsúdila ako "ústavný prevrat" a vyslovila podozrenie, že ide o súčasť plánu prezidentského tábora na predĺženie Sallovho funkčného obdobia - napriek tomu, že zopakoval, že na post hlavy štátu už nebude kandidovať.