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V Senici vysádzajú nové stromy
Súbežne s výsadbou prebieha od 16. novembra odstraňovanie inváznych drevín.
Autor TASR
Senica 23. novembra (TASR) - V rôznych častiach Senice pribúdajú desiatky nových stromov, mesto zároveň odstraňuje invázne druhy a dreviny v zlom zdravotnom stave. Cieľom opatrení je obnova verejnej zelene, ochrana pôvodných druhov a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov. Informovala o tom samospráva na svojej webovej stránke.
Na Sotinskej ulici a v okolí budovy Sociálnej poisťovne mesto vysádza 20 nových stromov, ktoré nahradia uschnuté dreviny. Súčasťou prác je aj úprava zavlažovacieho systému. V polovici novembra pribudlo päť stromov pri cyklotrase v senickej mestskej časti Kunov, konkrétne lipa malolistá a štyri duby letné. Ďalší dub letný vysadili pozdĺž cyklotrasy na Štefánikovej ulici.
Nové stromy v Kunove sú náhradnou výsadbou za pôvodné lipy odstránené pri výstavbe cyklotrasy na takzvanej „téčkovej“ križovatke. Dôvodom ich odstránenia bol podľa mesta vážne narušený zdravotný stav a statika. „Stromy vykazovali rozsiahle poškodenia kmeňov a predstavovali reálne bezpečnostné riziko - pri silnejšej búrke či náraze hrozilo ich zlomenie alebo pád do vozovky,“ vysvetlila pracovníčka oddelenia životného prostredia mestského úradu Zuzana Slezáková.
Ďalšie náhradné výsadby mesto naplánovalo na ulici S. Jurkoviča, na Štefánikovej ulici 720 a na Moyzesovej ulici pri okresnom súde. Ide o výsadby, ktoré realizujú externí žiadatelia na základe rozhodnutí orgánu ochrany prírody a mesto ich odborne koordinuje. Trojročnú následnú starostlivosť o dreviny zabezpečia samotní žiadatelia. Nové stromy už pribudli aj vo vnútrobloku ulíc Robotnícka, Vajanského a na Jabloňovej ulici.
Súbežne s výsadbou prebieha od 16. novembra odstraňovanie inváznych drevín. Práce sa začali v mestskej časti Kunov a na sídlisku Sotina, najskôr na miestach prístupných zo zeme. Od 23. novembra pokračujú aj s využitím vysokozdvižnej plošiny.
Dotknuté stromy sú v teréne označené žltým sprejom na spodnej časti kmeňa a vo výške 130 centimetrov. Pred odstránením ich v októbri odborne chemicky ošetrili, aby zabránili opätovnému zmladzovaniu a šíreniu z koreňov.
Mesto pripomína, že odstraňovanie inváznych druhov je zákonnou povinnosťou vlastníkov a správcov pozemkov. Tieto dreviny sa nekontrolovateľne šíria, vytláčajú pôvodné druhy rastlín a narúšajú prirodzenú rovnováhu v krajine.
Na Sotinskej ulici a v okolí budovy Sociálnej poisťovne mesto vysádza 20 nových stromov, ktoré nahradia uschnuté dreviny. Súčasťou prác je aj úprava zavlažovacieho systému. V polovici novembra pribudlo päť stromov pri cyklotrase v senickej mestskej časti Kunov, konkrétne lipa malolistá a štyri duby letné. Ďalší dub letný vysadili pozdĺž cyklotrasy na Štefánikovej ulici.
Nové stromy v Kunove sú náhradnou výsadbou za pôvodné lipy odstránené pri výstavbe cyklotrasy na takzvanej „téčkovej“ križovatke. Dôvodom ich odstránenia bol podľa mesta vážne narušený zdravotný stav a statika. „Stromy vykazovali rozsiahle poškodenia kmeňov a predstavovali reálne bezpečnostné riziko - pri silnejšej búrke či náraze hrozilo ich zlomenie alebo pád do vozovky,“ vysvetlila pracovníčka oddelenia životného prostredia mestského úradu Zuzana Slezáková.
Ďalšie náhradné výsadby mesto naplánovalo na ulici S. Jurkoviča, na Štefánikovej ulici 720 a na Moyzesovej ulici pri okresnom súde. Ide o výsadby, ktoré realizujú externí žiadatelia na základe rozhodnutí orgánu ochrany prírody a mesto ich odborne koordinuje. Trojročnú následnú starostlivosť o dreviny zabezpečia samotní žiadatelia. Nové stromy už pribudli aj vo vnútrobloku ulíc Robotnícka, Vajanského a na Jabloňovej ulici.
Súbežne s výsadbou prebieha od 16. novembra odstraňovanie inváznych drevín. Práce sa začali v mestskej časti Kunov a na sídlisku Sotina, najskôr na miestach prístupných zo zeme. Od 23. novembra pokračujú aj s využitím vysokozdvižnej plošiny.
Dotknuté stromy sú v teréne označené žltým sprejom na spodnej časti kmeňa a vo výške 130 centimetrov. Pred odstránením ich v októbri odborne chemicky ošetrili, aby zabránili opätovnému zmladzovaniu a šíreniu z koreňov.
Mesto pripomína, že odstraňovanie inváznych druhov je zákonnou povinnosťou vlastníkov a správcov pozemkov. Tieto dreviny sa nekontrolovateľne šíria, vytláčajú pôvodné druhy rastlín a narúšajú prirodzenú rovnováhu v krajine.