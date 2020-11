V Severnej Dakote zvolili kandidáta, ktorý zomrel na COVID-19

Washington 4. novembra (TASR) - Republikán David Andahl, ktorý zomrel minulý mesiac vo veku 55 rokov na nákazu koronavírusom, bol zvolený do Snemovne reprezentantov v americkom štáte Severná Dakota. Informoval o tom v stredu denník The New York Post.



Andahl zomrel po tom, čo bol s chorobou COVID-19 hospitalizovaný asi štyri dni, uviedla jeho matka Pat Andahlová.



"Mal veľa citov pre svoj kraj... a chcel zlepšiť veci, jeho srdce patrilo farmárstvu. Chcel zlepšiť situáciu farmárov aj situáciu v uhoľnom priemysle," dodala Pat.