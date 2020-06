V Severnej Kórei po niekoľkých mesiacoch opäť otvorili školy

Soul 3. júna (TASR) - V Severnej Kórei sa v stredu otvorili školy, ktoré boli mesiace zatvorené v dôsledku koronavírusovej pandémie. Informovala o tom juhokórejská agentúra Jonhap.



Severokórejská propagandistická štátna televízia Uriminzokkiri odvysielala 90-sekundovú reportáž o žiakoch jednej zo základných škôl v hlavnom meste Pchjongjang, ako sa vracajú do svojich tried. Žiaci, učitelia aj rodičia mali dýchacie cesty zakryté ochrannými prostriedkami.



Začiatok nového školského roka, pôvodne stanovený na začiatok apríla, bol už viackrát odložený, aj keď v polovici apríla sa mohli otvoriť niektoré univerzity a stredné školy.



Otvorenie škôl by mohlo naznačovať, že v Severnej Kórei sa zmiernili obavy zo šírenia nového koronavírusu, no tiež sa môže ísť o zámerné demonštrovanie schopnosti krajiny vyrovnať sa s pandémiou, konštatuje Jonhap.



Celoplošné otvorenie základných, stredných a nižších stredných škôl v KĽDR začiatkom júna, vrátane zavedenia karanténnych opatrení na opätovné otvorenie jaslí a materských škôl, avizovala agentúra Jonhap ešte v pondelok.



Od vypuknutia pandémie choroby COVID-19, ktorú vyvoláva koronavírus SARS-CoV-2, Severná Kórea neoznámila žiadne prípady nakazenia. AFP však upozornila, že experti pochybujú o pravdivosti týchto údajov, a podľa nej hrozí, že pandémia COVID-19 ochromí tamojšie zdravotníctvo.