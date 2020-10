V Severnej Kórei sa podľa Soulu zrejme konala vojenská prehliadka

Soul 10. októbra (TASR) - Severná Kórea v sobotu zrejme už skoro ráno zorganizovala v Pchjongjangu veľkú vojenskú prehliadku pri príležitosti osláv 75. výročia založenia vládnucej Kórejskej strany pracujúcich. Oznámila to armáda Južnej Kórey, informuje agentúra DPA.



Objavili sa známky toho, že na Kim Ir-senovom námestí v metropole sa ráno miestneho času konala vojenská prehliadka s veľkým počtom vojakov a zbraní, uviedol juhokórejský generálny štáb. Tajné služby Južnej Kórey a USA podľa nej analyzovali situáciu "vrátane možnosti, že to mohlo byť hlavné podujatie". Vyhlásenie tak ponecháva otvorenú možnosť, že išlo len o nácvik prehliadky.



Zo samotnej Severnej Kórey neprišli žiadne správy o vojenskej prehliadke. Krajina s autokratickou vládou nevydala ani žiadne príslušné oznámenie. V Južnej Kórei však očakávajú, že susedný štát si stranícke jubileum pripomenie rozsiahlou prehliadkou. Experti v USA už v uplynulom týždni zverejnili satelitné zábery naznačujúce prípravy na pochod vojakov a predstavenie zbraní v Pchjongjangu.



Objavili sa aj dohady, že by Severná Kórea mohla prezentovať novú medzikontinentálnu raketu. Medzinárodne izolované vedenie v Pchjongjangu často využíva významné pamätné alebo sviatočné dni na to, aby demonštrovalo silu. Vodca krajiny Kim Čong-un koncom roka 2019 na straníckom zasadnutí pohrozil, že svet bude v blízkej budúcnosti svedkom "novej strategickej zbrane" KĽDR. Od neúspešného summitu Kima s prezidentom USA Donaldom Trumpom z februára 2019 vo Vietname rokovania o severokórejskom jadrovom zbrojnom programe viaznu.