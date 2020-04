V Severnej Kórei sa šíri koronavírus, Pchjongjang to oficiálne popiera

Washington/Pchjongjang 18. apríla (TASR) - Severokórejské úrady už v marci informovali občanov, že sa v krajine šíri nový koronavírus. Režim v Pchjongjangu pritom zatiaľ oficiálne nepotvrdil ani jeden prípad nákazy, uviedlo Rádio Slobodná Ázia (RFA) s odvolaním sa na dva zdroje z KĽDR.



Citované zdroje uviedli, že už koncom marca severokórejské úrady zorganizovali prednášky s povinnou účasťou, prostredníctvom ktorých vzdelávali občanov, ako sa chrániť počas pandémie nového koronavírusu. Na prednáškach sa hovorilo o troch potvrdených prípadoch nákazy v KĽDR a o troch konkrétnych regiónoch, kde sa infekcia šíri.



Takéto podujatia sa podľa zdrojov RFA konali v každej inštitúcii a na lokálnych zhromaždeniach občanov. Pchjongjang pritom smerom do zahraničia stále tvrdí, že nezaznamenal ešte nijaký prípad nákazy novým koronavírusom, ktorý sa rozšíril už vo všetkých okolitých krajinách.



"Zorganizovali prednáškové stretnutie pre všetkých obyvateľov s názvom 'Pracujme všetci spoločne na projekte koronavírusovej karantény, aby sme uviedli do praxe vodcove opatrenia'," uviedol pre RFA Severokórejčan, ktorý si neželal byť menovaný pre obavy z možných represií.



Prednášajúci podľa neho verejne uviedol, že v KĽDR sú len tri potvrdené prípady nákazy koronavírusom. Dôrazne pritom apeloval na obyvateľov, aby dodržiavali nariadené karanténne opatrenia, pretože pandémia spôsobuje veľké škody severokórejskej ekonomike.



Na prednáškach tiež zaznelo uistenie, že v KĽDR nikto na nákazu nezomrel a je v tejto krajine je najmenší počet chorých na svete vďaka prísnym opatreniam, ktoré prijala vládnuca štátostrana.



Prednášajúci tiež vyhlasoval, že Severná Kórea má to najlepšie socialistické zdravotníctvo na svete. RFA v tejto súvislosti pripomenulo, že severokórejské zdravotníctvo je veľmi zanedbané a trpí nedostatkom investícií, takže obyvateľstvo KĽDR je pandémiou obzvlášť ohrozené.



Potvrdené tri prípady nákazy sa podľa prednášajúcich vyskytli jen v troch oblastiach Severnej Kórey: v hlavnom meste Pchjongjang, nachádzajúcom sa v strednej časti krajiny, v západnej provincii Južné Hwanghe a v provincii Severný Hangjong, ležiace na severe KĽDR pri hraniciach s Čínou. Účastníci prednášok však podľa zdrojov RFA neverili, že by v krajine skutočne bolo len tak málo nakazených.