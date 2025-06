V Severnom a Baltskom mori bola voda na jar rekordne teplá

Hamburg 10. júna (TASR) — Počas tohtoročnej jari bolo Severné more najteplejšie od začiatku pravidelných meraní pred takmer 30 rokmi. Oznámil to v utorok v Hamburgu Spolkový úrad pre námornú dopravu a hydrografiu (BSH). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



V mesiacoch marec až máj dosahovala priemerná teplota vody v Severnom mori 8,7 stupňa Celzia. To bolo o 0,9 stupňa viac ako priemer rokov 1997 - 2021.



Takmer celé Severné more bolo na hladine najmenej o 0,5 stupňa teplejšie ako zvyčajne, a to s výraznými odchýlkami. Najväčšia odchýlka bola zaznamenaná v jeho východnej časti pri pobreží Dánska a Nórska, kde došlo k nárastu až o dva stupne. Tieto výsledky považuje BSH za „ďalší prejav postupujúcej klimatickej zmeny“.



Teplota vody v nemeckej časti Severného mora bola podľa BSH tiež „výrazne“ nad dlhodobým priemerom, konkrétne o 0,8 - 1,5 stupňa. V závislosti od lokality to bola štvrtá až šiesta najvyššia hodnota od roku 1997.



Nemecká časť Baltského mora bola o viac ako dva stupne teplejšia ako priemer - priemerná teplota na jar dosiahla päť stupňov. To je o jeden stupeň viac ako dlhodobý priemer; tohtoročná jar tak bola šiesta najteplejšia od roku 1997. Opäť sa však vyskytli značné regionálne rozdiely – krajný sever bol o niečo chladnejší ako priemer, zatiaľ čo juh bol výrazne teplejší.



Rekord bol nameraný v juhozápadnej časti Baltského mora pri nemeckom pobreží a dánskych ostrovoch. Teplota vody tam medzi marcom a májom bola o dva stupne vyššia ako dlhodobý priemer, čím dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku meraní v roku 1997.