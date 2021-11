V Severnom Írsku podpálili druhý linkový autobus v priebehu týždňa

Belfast 8. novembra (TASR) – Štyria muži prepadli v nedeľu večer na predmestí Newtownabbey v severoírskom hlavnom meste Belfast poschodový linkový autobus. Cestujúcich prinútili vystúpiť a následne ho podpálili. Privolaným hasičom sa už vozidlo nepodarilo zachrániť, informovali stanica BBC a denník Guardian.



Ide o druhý takýto prípad v Severnom Írsku v priebehu jedného týždňa. Minulý pondelok dvaja ozbrojení a maskovaní muži rovnakým spôsobom zničili autobus západne od Belfastu, v ktorom však neboli cestujúci.



Predseda severoírskej vládnucej Demokratickej unionistickej strany (DUP) Jeffrey Donaldson tento čin odsúdil na Twitteri. "Je to zbytočné. Zmeny sa dosahujú prostredníctvom politiky, nie podpaľovaním autobusov," napísal. Motívy najnovšieho činu nie sú známe.



Spoločnosť Translink, ktorá prevádzkuje verejnú dopravu v Severnom Írsku, do pondelka dočasne pozastavila všetky autobusové spoje a linky metra, uviedli noviny Belfast Telegraph.



K obom incidentom došlo zrejme v súvislosti so sporom o severoírsky protokol. DUP hrozí vystúpením z vlády so stranou Sinn Féin, ak nedôjde k zásadným zmenám v protokole, ktorý má zabrániť vzniku tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskom po brexite. Unionisti žiadajú zrušenie protokolu, pretože sa obávajú vytvoreniu obchodných bariér.