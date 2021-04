V Severnom Írsku pokračovali výtržnosti, v Belfaste podpálili autobus

Belfast 8. apríla (TASR) - Davy demonštrantov podpálili v stredu v severoírskej metropole autobus a hádzali do policajtov kamene v poslednom zo série nepokojov, ktorý bol pokračovaním minulotýždňových protestov zorganizovaných takzvanými lojalistami podporujúcimi zotrvanie Severného Írska ako súčasti Spojeného kráľovstva.



K výtržnostiam došlo v stredu v širšom centre Belfastu v blízkosti Shankill Road v západnej časti mesta.



Polícia Severného Írska (PSNI) podľa agentúry Reuters uviedla, že na niektoré násilnosti mali vplyv "kriminálne živly", ktoré pomáhali pri ich organizovaní.



"Som hlboko znepokojený násilnými scénami v Severnom Írsku," napísal na Twitteri britský premiér Boris Johnson. "Rozdiely sa dajú vyriešiť dialógom, nie násilím alebo kriminalitou," dodal.



Vedúci predstavitelia najväčších severoírskych politických strán - ľavicovej nacionalistickej strany Sinn Féinn a Demokratickej unionistickej strany (DUP) - násilnosti odsúdili, pričom spomenuli najmä podpálený autobusu i útok na fotoreportéra z denníka Belfast Telegraph.



Nepokoje sa začali v piatok večer po 20.00 h miestneho času (21.00 h SELČ), keď výtržníci začali do policajtov hádzať zápalné fľaše, tehly a ďalšie predmety. Polícia uzavrela viacero ulíc v meste a vodičom odporučila, aby použili alternatívne trasy.



Lojalisti sú podľa agentúry DPA nespokojní s pobrexitovou dohodou medzi Britániou a Európskou úniou, ktorá podľa nich vytvorila prekážky medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.



Kľúčovou súčasťou pobrexitovej dohody Británie a EÚ boli otvorené hranice medzi Severným Írskom a Írskom, ktoré je členskou krajinou EÚ. To však znamená, že tovar z Británie môže byť v Severnom Írsku podrobený osobitným kontrolám, ak existuje riziko, že môže byť následne prepravený do EÚ cez zmieňované otvorené hranice