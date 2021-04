V Severnom Írsku sa opäť konali výtržnosti

Belfast 4. apríla (TASR) - Približne 30 zápalných fliaš bolo hodených do policajtov v sobotu večer počas nepokojov vo viacerých mestách v Severnom Írsku. Ukradnuté a zapálené boli i tri policajné vozidlá v Newtownabbey na predmestí Belfastu. O "organizovanom útoku", ku ktorému došlo už druhú noc za sebou, informovala tamojšia polícia, píše agentúra DPA.



Veliteľ miestnej polície Davy Beck priblížil, že dav 20-30 ľudí, medzi ktorými boli mladí ľudia i starší muži sa zhromaždil v Newtownabbey v čase od 19.30 h do 22.30 h. Polícia podľa jeho slov zadržala jedného muža vo veku 47 rokov, ktorý nateraz zostáva vo väzbe.



Demonštranti útočili na policajtov okrem Newtownabbey aj v Sandy Row na juhu Belfastu či v meste Londonderry. Dokopy 27 policajtov utrpelo zranenia počas piatkových demonštrácií v Belfaste a Londonderry, keď výtržníci hádzali do policajtov zápalné fľaše, tehly a ďalšie predmety. Polícia zadržala osem osôb.



Polícia Severného Írska (PSNI) vyzvala na okamžité ukončenie násilia. Beck uviedol, že ľudia takto ničia svoje vlastné komunity.



Protesty zorganizovali takzvaní lojalisti, ktorí podporujú zotrvanie Severného Írska ako súčasť Spojeného kráľovstva. Lojalisti sú podľa DPA nespokojní s pobrexitovou dohodou medzi Britániou a Európskou úniou, ktorá podľa nich vytvorila prekážky medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.



Kľúčovou súčasťou pobrexitovej dohody Británie a EÚ boli otvorené hranice medzi Severným Írskom a členskou krajinou EÚ Írskom. To však znamená, že tovar z Británie môže byť v Severnom Írsku podrobený osobitným kontrolám, ak existuje riziko, že môže byť následne prepravený do EÚ cez zmieňované otvorené hranice.