V Severnom Írsku sa začali najväčšie protesty za posledných 50 rokov

Belfast 18. januára (TASR) - Viac ako 100.000 zamestnancov verejného sektora v Severnom Írsku začalo vo štvrtok štrajkovať za zvýšenie miezd. Ide o najväčší protest za posledných 50 rokov. TASR informuje na základe správy britskej stanice BBC.



Protestné zhromaždenia sa začali vo viacerých mestách vrátane Belfastu, Londonderry, Omaghu a Enniskillenu. Ochromená je autobusová aj železničná doprava, zatvorené sú školy a zdravotnícke služby fungujú v obmedzenom režime. Do koordinovanej akcie sa zapojilo 16 odborových zväzov.



Riaditeľka Kráľovskej akadémie zdravotných sestier (RCN) Rita Devlinová vo štvrtok uviedla, že k nim "nemuselo dôjsť" a kritizovala ministra pre Severné Írsko Chrisa Heatona-Harrisa, že nezaviedol zvýšenie platov. RCN vyhlásila výstražny poldňový štrajk, aby sa podľa Devlinovej nerušili zdravotnícke termíny a procedúry. Podľa jej slov sa však pre nedostatok personálu rušia už doteraz.



Vláda Spojeného kráľovstva ponúkla Severnému Írsku finančný balík v rámci snahy o decentralizáciu, ktorá zahŕňa aj ustanovenia o platoch. Heaton-Harris uviedol, že verejný sektor je decentralizovaný a bol "hlboko sklamaný", že severoírske politické strany v Stormonnte ponuku financovania neprijali.



Stormont je sídlom jednokomorového Severoírskeho zhromaždenia (NIA), ktoré sa po voľbách v máji 2022 opakovane nedokáže dohodnúť na svojom vedení a ani vytvoriť Výkonný orgán Severného Írska (NIE), regionálnu vládu s obmedzenými právomocami. NIE tvorí premiér a osem ministrov, sedem z nich nominuj NIA.



Damien Doherty, vodič autobusu v Londonderry z odborovej organizácie Unite, povedal, že Heaton-Harris a strany Stormontu by sa mali "zaviazať k dlhodobým investíciám do všetkých našich verejných služieb".



Zamestnanci verejného sektora v Severnom Írsku majú nižšie mzdy ako zvyšok Spojeného kráľovstva. Spolu s krízou životných nákladov a politickou krízou to už vyvolalo viacero štrajkov v školstve, zdravotníctve či doprave. Ministerstvo zdravotníctva pred najnovším štrajkom ľuďom odporučilo, aby "znížili pravdepodobnosť, že budú potrebovať zdravotnú starostlivosť."



Následky štrajku potrvajú celé mesiace, uviedla Marie Louise Connollyová severoírska spravodajkyňa BBC pre zdravotníctvo. Pre štrajk sa zastavilo "nepredstaviteľné" množstvo zdravotníckych služieb a dodáva, že zamestnanci už viac ako 10 rokov upozorňujú na svoje nízke platy. Tieto služby preto tiež nemajú prijateľnú úroveň.