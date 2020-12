V Severnom Írsku sa začne od 26. decembra šesťtýždňový lockdown

Belfast 18. decembra (TASR) - Severné Írsko zavádza šesťtýždňový lockdown (zatvorenie krajiny) od Druhého sviatku vianočného, teda od 26. decembra. Dôvodom je preťaženosť verejného zdravotného systému, pretože počet nakazených koronavírusom rastie. Vo štvrtok o tom informoval britský denník Guardian a tlačová agentúra AFP.



Na šesťtýždňovom lockdowne začínajúcom sa 26. decembra sa dohodla exekutíva Severného Írska, provincie Spojeného kráľovstva.



Ministri sa stretli vo štvrtok a zasadnutie trvalo niekoľko hodín až do večera, keďže región sa snaží potlačiť šírenie koronavírusu.



Prvý týždeň budú platiť najprísnejšie pravidlá, pričom zakázané budú športové podujatia a povolené obchody budú musieť zatvoriť o 20.00 h. Uviedla to podpredsedníčka vlády Michelle O'Neillová.



Prísne opatrenia sa budú po štyroch týždňoch prehodnocovať.



"Situácia s COVIDom-19 je dosť zúfalá," povedala novinárom O'Neillová po zasadnutí severoírskej exekutívy s tým, že treba okamžite zasiahnuť. "Mnohí budú sklamaní. Ale myslím si, že veľa ľudí na to naopak čaká," dodala.



Na základe nových obmedzení budú musieť byť zatvorené obchody, ktoré ponúkajú iný ako nevyhnutý tovar, ale aj služby s blízkym kontaktom ľudí. Sektor pohostinstva bude môcť podávať zákazníkom len jedlá a nápoje so sebou.



Pre Severné Írsko však platí, tak ako pre celé Spojené kráľovstvo, zmiernenie obmedzení pri stretnutiach vo vnútorných priestoroch počas päťdňového vianočného obdobia. Od 23. decembra sa môžu zísť tri domácnosti z rôznych častí Spojeného kráľovstva, okrem Walesu, kde je tento počet obmedzený na dve domácnosti.



Počty prípadov nákazy v Severnom Írsku neustále rastú, napriek nedávnemu dvojtýždňovému lockdownu, ktorý mal prerušiť prenos koronavírusu a trval do 10. decembra.



Hlavní predstavitelia zdravotníctva pripisujú vinu slabému dodržiavaniu predpisov a odporúčaní. Následkom je, že miera infekcií, hospitalizácií a úmrtí je stále pomerne vysoká.



Komisia ministerstva zdravotníctva vo štvrtok oznámila, že v Severnom Írsku zomrelo na ochorenie COVID-19 ďalších 12 ľudí, takže celkový počet mŕtvych v tomto regióne stúpol na 1154.



Zaznamenaných bolo aj ďalších 656 prípadov nákazy koronavírusom, pričom údaje naznačujú, že tlak na nemocnice je stále veľký - ich obsadenosť je 104 percent, dodal denník Guardian.